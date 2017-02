Melloaktuella Perrelli väljer bort "muskort" klänning - "Jag är över 40"

–Jag känner mig modig, säger hon.

Charlotte Perrellis schlagermeritlista är minst sagt diger – hon har två vinster i Melodifestivalen och en Eurovision-seger bakom sig.

Men när hon nu ställer upp i tävlingen för fjärde gången gör hon allt för att tona ner sina chanser. Under hela veckan har Charlotte Perrelli i intervju efter intervju sagt att hon inte har några förhoppningar om final eller ens Andra chansen.

– Det handlar inte om att jag inte tror på låten, jag tycker att den är jättefin, men det är ändå till största delen ungdomar som röstar. Där tror jag inte att jag har så stor chans, säger hon.

Bidraget "Mitt liv" skiljer sig rejält från "Tusen och en natt", "Hero" och "The girl". Det är en, i sammanhanget, lågmäld och ytterst personlig ballad.

–Jag står inte i en muskort klänning och vickar på rumpan i en glitterblåsa. Jag är över 40, och jag har tagit ett steg karriärmässigt och musikaliskt där jag känner att jag vill säga något. Det handlar inte bara om att sjunga en poplåt.

Charlotte Perrelli säger att det hade varit mycket enklare att ställa upp med just en "vanlig poplåt".

– Även om jag inte tror att det heller hade funkat, vi har ju sett hur varenda artist åker ut med huvudet före. Men det hade ändå varit en enkel väg att gå för då hade mina fans fått en ny Charlotte-låt. Det här är något helt annat.

"Mitt liv" handlar om förutfattade meningar, dömande och taskiga kommentarer. Texten bottnar i hennes egna upplevelser från åren i rampljuset men skulle lika gärna kunna handla om att bli utsatt för hat på sociala medier.

–Jag har verkligen inte kommit på något nytt men jag känner att vi inte kan prata nog om det här ämnet. Vi måste lyfta det hela tiden. Vi måste vara snällare mot varandra.

Hon tror att många kan känna igen sig i låten.

–Även om det är mina ord och känslor så kan vem som helst applicera det här på sig själv. Det räcker med att ha en annan sexuell läggning, politisk åsikt eller att man kroppsligt ser lite annorlunda ut för att få utså mycket skit.

Att skriva egna låtar, och framföra dem i en mer avskalad skrud, har gett henne en musikalisk nystart. För första gången på länge känner Charlotte Perrelli att musiken verkligen betyder något.

Det är därför hon inte bryr sig om hur det går i tävlingen på lördag, även om hon så klart hoppas att många ska tycka om "Mitt liv".

– Jag är inte rädd för att misslyckas, jag kommer aldrig att lyckas med något i livet om jag inte vågar försöka.

Melodifestivalen sänds i SVT1 på lördag klockan 20.00.

FAKTA: CHARLOTTE PERRELLI

Född 1974 i Hovmantorp i Småland. Uppvuxen i närliggande Kåramålatorp.

Började sjunga i dansband i slutet av 1980-talet, däribland Bengt-Ingvars och Anders Engbergs. 1997 blev hon sångerska i Wizex.

Debuterade som soloartist i Melodifestivalen 1999 med bidraget "Tusen och en natt". Den översatta versionen av låten, "Take me to your heaven", vann sedan Eurovision Song Contest.

Har sedan dess tävlat i Melodifestivalen 2008 med "Hero" (som vann) och 2012 med "The girl" (som inte gick till final).

Aktuell i den första deltävlingen av Melodifestivalen 2017 med bidraget "Mitt liv". I slutet av februari släpps sedan ett album med samma titel.

FAKTA: STARTFÄLTET I GÖTEBORG

1. Boris René: "Her kiss"

2. Adrijana: "Amare"

3. Dinah Nah: "One more night"

4. De Vet Du: "Road trip"

5. Charlotte Perrelli: "Mitt liv"

6. Ace Wilder: "Wild child"

7. Nano: "Hold on"