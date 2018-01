Wahlberg donerar miljoner till Time's up

I ett uttalande till tidningen säger Mark Wahlberg att hans arvode för nyinspelningen av scenerna i filmen "All the money in the world" har blivit ett viktigt samtalsämne de senaste dagarna.

"Jag stöttar kampen för rättvisa löner till 100 procent och jag donerar de 1,5 miljonerna till Time's up rättshjälpsfond i Michelle Williams namn", säger han i uttalandet.

För ett par dagar sedan publicerade USA Today uppgifter om att Mark Wahlberg ska ha fått 1,5 miljoner dollar i betalt för att spela in sina scener i filmen på nytt, medan hans motspelare Michelle Williams ska ha fått runt 1 000 dollar.

The Hollywood Reporter skriver att Mark Wahlbergs agentur William Morris Endeavor i sin tur donerar 500 000 dollar till rättshjälpsfonden i Michelle Williams namn.

Time's up rättshjälpsfond är en del av initiativet Time's up. Det var i början av januari som över 300 framstående kvinnor inom den amerikanska nöjesbranschen samlades i uppropet som vill sätta stopp för ojämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatser världen över.