Amnesty: Stöd hotad jämställdhetsadvokat i Egypten

Namninsamlingskampanj för advokaten Azza Soliman

I anslutning till internationella kvinnodagen har Amnesty International en namninsamlingskampanj för advokaten Azza Soliman i Egypten under mars månad. Hon har vigt sitt liv åt kvinnors rättigheter i ett land där 47 procent av kvinnorna utsatts för någon form av fysiskt våld i hemmet, 91 procent av alla kvinnor mellan 15-49 år har könsstympats och 99 procent av flickor och kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier enligt studier som gjorts.

Azza har varit med att starta en stödorganisation för kvinnor som utsatts för våld och våldtäkt i hemmet.

Flera människorättsförsvarare i Egypten ställs inför rätta i ett politiskt motiverat rättsfall "Case 173". De riskerar långa fängelsestraff.

Kvinnorättsförsvarare utsätts för en särskild typ av hot och trakasserier inte bara av regimen utan också av religiösa grupper och ibland av den egna släkten. Azza förtalas i regimtrogna medier. Hon har reseförbud och hennes tillgångar har frusits. Hon hotas nu med ett 25-årigt fängelsestraff för att hon fredligt arbetar för mänskliga rättigheter och med påhittade brott.

Om du ser personer i Amnestyvästar med petitionslistor, tveka inte att skriva under. Många namn påverkar makthavare. Du kan också gå in på Amnestys hemsida och klicka dig fram till att skriva under digitalt.

Amnesty kräver att

åtalet mot Azza omedelbart och villkorslöst läggs ner reseförbudet och frysningen av hennes tillgångar omedelbart hävs ”Case 173” läggs ner

Ingvar Graflund

gruppsekreterare

Amnesty International

grupp 191 Västerås