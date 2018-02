Astrid Lindgrens saga om Pomperipossa är fortfarande en realitet för pensionärer

1976 skrev Astrid Lindgren sagan om Pomperipossa. I sagan beskriver Astrid Lindgren de orimliga nivåerna på marginalskatten, vissa kunde till och med få 104 procent marginalskatt. Så många procent finns inte invände finansministern, som då hette Gunnar Sträng. Men så var det.

Liberalerna, eller Folkpartiet som partiet hette då, drev under många år på för att minska marginalskatterna. 1991 lyckade Folkpartiet få igenom en skatteöverenskommelse som innebar hälften kvar, det vill säga max 50 procent marginalskatt. Socialdemokraterna har sedan dess försämrat villkoren med resultatet att medelinkomsttagare som tjänar 37 000 kronor i månanden i flesta fall får en marginalskatt på 50 procent. Och för vissa kan det bli mer än 57 procent marginalskatt.

För en pensionär kan läget bli än värre. Den pensionär som har en pension på 15 000 kronor, det vill säga 180 000 per år och lyssnar på lockropet från den gamla arbetsplatsen att hjälpa till och tjänar 20 000 kronor ytterligare under ett år blir utfallet allt annat än gott. Bostadsbidraget på 1307 kronor per månad försvinner helt och hållet och skatten ökar, så att av de extra 20 000 kronorna blir det 2593 kronor kvar, det vill säga en marginaleffekt på mer än 87 procent.

Det måste vara svårt att motivera en pensionär med erfarenhet från till exempel förskolan eller skolan att hoppa in och göra en insats när utfallet blir detta. Men de som bestämmer kanske hoppas på att pensionären i den här situationen inte räknar med vad extrainkomsten ger för effekt på privatekonomin.

Källor: Skatteverket och Pensionsmyndigheten

Birgitta Åkerberg (L)

Pensionär och inhoppare i skolan

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ledamot i Kommunfullmäktige