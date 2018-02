Förtätningshysterin fortsätter?

Värna våra värdefulla stadsmiljöer

Förtätningsprojektet fortsätter. Att Fridnäs gamla tennisbanor ska exploateras har varit känt sedan länge. Arvid Svensson AB och Håkan Kadesjö arbetar tillsammans med Västerås stad på att ta fram en ny detaljplan för området.

I dagsläget får marken endast användas för idrottsändamål. Vi som bor i närheten kände oss lugna med att Stadsbyggnadskontoret hade satt ramarna för detaljplanen: ”…på grund av respekt till de intilliggande låga husen behöver ny bebyggelse hållas i acceptabel höjd, framförallt i den västra delen.

För den östra delen, mot grönområdet, vill man pröva en något högre bebyggelse. Med en effektiv och balanserad bebyggelse skulle området totalt kunna inrymma 50-60 nya bostäder”.

Kadesjö sa dessutom själv i VLT den 27 mars 2015 att några höga hus på området inte skulle vara aktuellt: ”Det handlar om 1, 2 eller 3 våningar”. Detta är rimligt då området har ett högt kulturhistoriskt värde där områdets karaktär inte får förvanskas enligt Stadens egna bestämmelser.

Att Staden tog detta kulturhistoriska värde på allvar märktes när Fridnässkolan ville råda bot på sin trångboddhet genom att sätta upp en paviljong i anslutning till den aktuella marken. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ansåg detta otänkbart och byggnation medgavs ej då Fridnässkolan har ”ett sådant värde att den inte får förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet, nuvarande kap8 13§ i PBL”. Man skriver också att en sådan paviljong i ett plan skulle innebära ”ett stort ingrepp i närmiljön kring Stora Fridnäs” (Dnr 2016/00693).

Det var då. På ett informationsmöte för några veckor sedan visade byggbolaget sina planer. Man vill nu bygga 80-100 lägenheter i 14 huskroppar där flertalet av dessa är 3-7 våningar.

Längs med hela Västmannagatan planeras huskroppar om 3 våningsplan. Vyn över Fridnäs, Villa ASEA och Stallhagsparken kommer kraftigt inskränkas för den som rör sig i området.

Bebyggelsen i området i övrigt består huvudsakligen av enfamiljshus i 1-2 plan med en högsta tillåten bygghöjd om 7,5 m och det är inte tillåtet att bebygga mer än 20 procent av tomten. Att det föreslagna projektet på ett högst påtagligt sätt kommer förändra områdets karaktär är uppenbart och står därmed i strid med Översiktsplanens skrivelser om att skydda viktiga bebyggelsemiljöer.

Nu ställer vi vårt hopp till er politiker som i VLT den 25 mars 2017 sa att förtätningsprojekten måste upphöra, det vill säga Magnus Ekblad (C) och Lars Kallsäby (C), samt till er som betonade att förtätning måste ske försiktigt och hänsyn tas till grönområden, kulturvärden, närboende, rekreationsytor och/eller befintlig bebyggelse, det vill säga Magnus Edström (MP), Vasiliki Tsouplaki (V), Staffan Jansson (S), Amanda Agestav (KD), Elisabeth Unell (M), Jesper Brandberg (L) och Ann-Christine From Utterstedt (SD).

Vi hoppas ni ser det orimliga i det aktuella planarbetet och kan göra något för att stoppa det. Vi får inte upprepa misstagen från 1960-talet när förtätningsambitionerna gick över styr. De skydd vi har satt upp för våra värdefulla stadsmiljöer måste få betyda något!

Anta inte en detaljplan som står fullständigt i strid med bevarandevärden, tidigare utfästelser från exploatören och stadens egna utlåtanden. Låt detaljplanen utgå från gällande byggnorm, åtminstone för de delar som angränsar till befintlig bebyggelse.

Jonas och Ingrid Selmeryd

Rolf Falkland

Uwe och Anna-Lena Rosenberg

Bosse och Gurli Vesterberg