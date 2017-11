Järnväg underhålls mer än vägar

Replik till Anders Åkesson (C), Försenade tåg drabbar ekonomin, VLT 9 november I inlägget tar Åkesson upp problemet med tågförseningar. Lösningen som han ser, liksom många andra, är en ökad satsning på underhåll och drift av järnvägen.

Sanningen är att järnvägen redan är kraftigt överfinansierad jämfört landsvägstrafiken. Det går ungefär lika mycket till underhåll av järnvägen som till vägnätet, och har så gjort under alla år, för 2017 ca 7 miljarder respektive 8 miljarder. Järnvägsnätet är ca 14700 km och det statliga vägnätet ca 98500 km plus en del enskilda vägar som får underhåll. Utslaget per kilometer infrastruktur är underhållskostnaderna för järnväg ungefär tio gånger högre än för väg.

Tittar man sedan på transportinsatsen så ser man att järnvägen står för 12 miljarder personkilometrar och 21 miljarder tonkilometer medan vägtrafiken står för 130 miljarder personkilometrar och 42 miljarder tonkilometer. Sett till transportinsatsen är underhållskostnaderna för järnväg alltså ungefär 50 á 100 gånger högre per km än för väg. Intäkterna från respektive trafikslag 2014 var från järnvägen (banavgifter) 1,3 miljarder kronor, 16 procent av underhållskostnaderna, och från vägtrafiken 58 miljarder kronor, 500 procent av underhållskostnaderna.

Fordonsskatten ensamt överstiger de samlade underhållskostnaderna för väginfrastrukturen.

Nej, jag hävdar att problemet med järnvägen är organisatoriskt och logistiskt, inte de ekonomiskt.

Torbjörn Einarsson