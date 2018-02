L+M: Majoriteten i Västerås försämrar för eleverna i gymnasieskolan

Snål och pressad budget för 2018

Majoriteten (S, C, MP, KD) försämrar förutsättningarna för gymnasieskolorna i Västerås. Som det har framgått under hösten har majoritetens häxjakt på kostnader i grundskolan under mantrat ”ekonomi i balans”, medfört att grundskolorna i Västerås som kollektiv i flera skolrankningar hamnat bland de sämsta i landet. Det är synd att endast ekonomi är i fokus, istället för kunskap, pedagogik och elevernas lärande, vilket krävs för att få framgångsrika grundskolor. Nu slår man till mot gymnasieverksamheten.

Den verksamhetsbudget som majoriteten röstade igenom inför 2018 innebär en mycket snål och pressad budget samt krav på ytterligare besparingar, vilket medför försämringar av gymnasieskolan. Vi liberaler och moderater ser mycket allvarligt på att kostnaderna för läromedel och undervisning är extremt låga för de kommunala gymnasieskolorna. Vi anser också att ett sätt för att möta framtida kompetensförsörjningsproblem är att ge lärarna, rektorerna, elevhälsan och övriga medarbetare ordentligt med medel till kompetensutveckling.

Ett exempel på majoritetens bristande förmåga är den mycket kostsamma lokalsatsningen på Tranellska gymnasiet med hotell- och turismprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet, som man bekostar genom försämringar av utbildningarna i de övriga skolorna. Med detta tillvägagångssätt försämras övrig gymnasieverksamhet, då ekonomi i balans är kravet.

Med detta tillvägagångssätt försämras övrig gymnasieverksamhet, då ekonomi i balans är kravet.

De kommunala gymnasieskolorna har de senaste åren haft en relativ stabil resultatnivå, som ett resultat av lärares och rektorernas goda arbete. På sikt måste dock resultatnivån förbättras.

Särskilt allvarlig är den låga genomströmningen på yrkesprogrammen där vårt lokala näringsliv har stora behov. Vi liberaler och moderater vill genomföra en rejäl satsning på våra yrkesutbildningar och stärka samarbetet med näringslivet, med fristående skolor samt med våra kranskommuner. Genom ökat samarbete blir vi alla starkare!

Vi liberaler och moderater vill genomföra en rejäl satsning på våra yrkesutbildningar och stärka samarbetet med näringslivet, med fristående skolor samt med våra kranskommuner.

Vi liberaler och moderater har stort förtroende och tillit till professionen på våra gymnasieskolor och vill ge förutsättningarna för att Västerås skolor återigen ska bli ett föredöme i Sverige. Västerås skolor ska ha bildning och kunskap i fokus samt ha höga förväntningar på alla elever. Västerås kan bättre och vi vill ge alla som arbetar i skolan de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas med våra elever. Alla elever förtjänar en bra skola!

Erik Ödmansson (L)

ledamot

Anders Duvkär (L)

ersättare

Caroline Högström (M)

andre vice ordförande

Carl-Henrik Knutsson (M)

ledamot

Patrik Kalander (M)

ersättare

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås

Läs mer:

Debatt: Samarbete för Västerås: Så lyfter vi gymnasieskolorna

Debatt: Samband mellan låga anslag och låga skolresultat

Debatt: Samarbete för Västerås: Vi vill bryta trenden med fallande resultat