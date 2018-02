Pensionsmyndigheten: Det lönar sig att arbeta för pensionärer

Svar till Birgitta Åkerberg och Bengt-Åke Nilsson den 6 februari om att det inte lönar sig för pensionärer att arbeta.

Bostadstilläggets fribelopp för arbetsinkomster är 24 000 kronor per år. Du kan jobba och tjäna 24 000 kronor på ett år utan att ditt bostadstillägg påverkas alls. På inkomster över 24 000 kronor under ett år så påverkar hälften av det som är överstigande ditt bostadstillägg. Tjänar du 36 000 kronor under ett år så är det alltså 6 000 kronor av dessa som påverkar beräkningen av ditt bostadstillägg.

Även när det gäller skatt på arbete om du är över 65 år krävs ett förtydligande. Skatten på arbete är lägre än för andra inkomsttagare, från januari det år du fyller 66 år. En person som har fyllt 66 år och som arbetar betalar till exempel bara 8 procent i skatt på inkomster upp till 180 000 kr.

Kent Larsson

utvecklingschef Pensionsmyndigheten