Samarbete för Västerås (S+MP+C+KD) : 2017 har varit ett fantastiskt år för Västerås

Vi ser med tillförsikt fram emot 2018

2017 har varit ett i många delar fantastiskt år för Västerås. Jubileumsåret där vi firade så många av de framsteg som gjorts i vår fina stad som utvecklat hela vårt land. Men 2017 är också året när vi tog nya steg mot en mer hållbar framtid.

Mälarenergi har i år tagit beslut om att helt fasa ut fossila bränslen i sin produktion. Amazon Web Services har etablerat sig i Västerås, likaså bestämde sig Northvolt för att förlägga sin forskning och utveckling till vår stad med tillhörande testfabrik. Vi fortsätter att rankas högt i jämförande studier gällande miljö och klimat och vi fortsätter ha landets bästa skolmat.

Vi som styr Västerås tillsammans i Samarbete för Västerås har över blockgränserna sett till att utveckla vår kommun på ett bra sätt under de här åren. Våra partier, S, MP, C och KD går stärkta ur samarbetet och vi ser positivt på framtiden. Nu har vi precis gått in i ett nytt år med nya satsningar och både gamla och nya utmaningar.

Sedan 2014 har vi fördubblat byggtakten av bostäder och bygger förskolor, skolor och äldreboenden. Vi har under de senaste åren satsat mycket på skolan, nästan 50 miljoner kronor lades under 2017 och under 2018 satsar vi ytterligare drygt 20 miljoner. Bland annat på att alla barn nu ges rätt till 15 timmar i veckan på fritids. Dessa satsningar har dock inte märkts så tydligt i verksamheten som vi önskar och därför ser vi nu över hur vi fördelar pengar till skolan. Inom gymnasieskolan såg vi 2017 positiva kunskapsresultat och vi kommer också stärka upp vuxenutbildningen 2018.

2017 invigdes ett demenscentrum på Gryta, fler platser på våra boenden har skapats och fler platser är på gång. Under 2018 får äldrenämnden ytterligare 20 miljoner kronor till hemtjänsten och under 2019 blir det 30 miljoner. Dessutom öronmärks 12,5 miljoner kronor till Nämnden för personer med funktionsnedsättningar för kvalificerad tillsyn.

Utökningarna i budgeten för 2018 innebär bland annat att nästan 460 fler elever får plats i grundskolan, vi får drygt 100 fler elever i gymnasieskolan, dessutom kommer drygt 115 fler barn att börja förskolan. Antalet elever i vuxenutbildningen ökar också. Under 2018 kommer vi utöver detta att satsa ytterligare miljoner på fritids, på lärarlöner och på ett förbättrat ledarskap inom skolan och förskolan, sammanlagt stärker vi upp verksamheten med 17,2 miljoner kronor.

Under 2018 planeras det för nästan 60 fler platser i särskilda boenden för äldre och 24 fler lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Fler äldre i befolkningen innebär ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård och vi startar satsningen på så kallade hemrehabiliteringsteam. Dessutom är planen att ytterligare 40 deltagare ska få plats i daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi säkrar också upp för ökade behov av personlig assistans.

Från och med 2018 kommer resenärer också att märka av en utökad turtäthet i kollektivtrafiken. Tekniska nämnden får fler gator och parker att ta hand om, staden växer på flera områden. Dessutom fortsätter vi satsningarna på infrastruktur genom att bygga ut bredband på landsbygden och vi fortsätter arbetet med ortsanalyser runt om i hela kommunen.

Vi höjer också stödet till föreningar och folkbildningen, sammanlagt ökar vi anslagen som går till kultur, idrott och fritid med 6,6 miljoner kronor.

Sammantaget ser vi i Samarbete för Västerås tillbaka på ett bra 2017 och vi ser med tillförsikt fram emot 2018.

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande.

Anna Thunell (MP)

Lars Kallsäby (C)

Amanda Agestav (KD)

kommunalråd.

