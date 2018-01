Ulf Hedman: Hur blir Sveriges befolkning år 2050?

Invandringens volym har betydelse

På ledarplats 22 januari återger Richard Appelbom för en rapport med ursprung Pew Research Center i Washington och förmedlad av The Guardian, bägge av Appelbom betecknade som seriösa och inte några islamofobiska galenpannor.

Rapporten lämnar prognoser över hur de nutida folkvandringarna kommer att förändra befolkningssammansättningen på olika håll i världen. I det mest invandringsgenerösa scenariot skulle andelen muslimer i Sverige år 2050 uppgå till 30 procent, högst i Europa. I ett realistiskt alternativ med fortsatt men kontrollerad asylinvandring beräknas andelen muslimer i Sverige år 2050 uppgå till mellan 20 och 30 procent. Även i det fallet högst i Europa. Jag måste beundra Appelbom för hans mod att publicera detta. Uppgifterna är ju av det slaget, som opinionsskaparna i åsiktskorridorens mittfåra , politikerna och mediafolket, oftast lägger undan längst ned i pappershögen eller allra helst i papperskorgen

Uppgifterna kan för övrigt möjligen finna stöd i officiell statistik från Migrationsverket. Där finns uppgifter om hur många, som fått uppehållstillstånd i Sverige under många år bakåt i tiden och fram till 2016.

Den statistiken är i flera avseenden intressantare än den asylansökningsstatistik som oftast hänvisas till i debatten. Den sistnämnda har ju sjunkit från rekordåret 2015 med 160000 personer till storleksordningen 30000 åren 2016 och 2017, vilket fått många att andas ut och luta sig tillbaka.

Men vågen av uppehållstillstånd kommer ju förskjuten i tiden med ett par år och består dessutom inte enbart av asylsökande utan även av en stor kontingent anhöriginvandrare. Om vi exkluderar adoptioner, studenter, forskare och annan arbetskraftsinvandring, har uppehållstillstånd under åren 2007-2016, alltså tio år beviljats omkring en miljon personer. 2016 var ett toppår med närmare 150000 personer och 2017 har goda möjligheter att nå samma nivå.

Migrationsverket för ju ingen statistik över religiös hemvist eller ursprung hos dessa personer. Jag har således igen källa att tillgå och kan därför enbart gissa. Jag grunnar då naturligtvis över vilka områden i världen flertalet av dessa immigranter kommer ifrån. Min gissning behåller jag för mig själv.

Appelbom reserverar sig förtjänstfullt genom att hänvisa till prognosers brist på exakthet, att allt inte är svart eller vitt, att identiteter i detta avseende kan vara oklara eller gradvis suddas ut. Det finns ju invandrare av muslimskt ursprung som integrerats, eller kanske assimilerats, så till den grad att de tycker om revbensspjäll, påpekar Appelbom.

Personligen tror jag på volymernas (detta förhatliga ord) betydelse. Integrationen har stora möjligheter att bli lyckosam, när antalen är begränsade.

Jag tänker på de asiatiska båtflyktingarna eller flyktingarna från Balkan under 90-talet. Risken för enklaver och subkulturer är då mindre. Men när volymerna är stora som i nuläget och under senare år, blir uppgiften att integrera så oerhört mycket svårare, vilket jag tycker framgår med önskvärd tydlighet trots all politikerretorik.

Uppkomsten av parallellsamhällen verkar omöjlig att undvika, när det råder kulturella och värderingsmässiga skillnader mellan större befolkningsgrupperingar. Och då har jag inte sagt ett ord om de ekonomiska aspekterna, om kostnaderna som måste bäras av det offentliga, när de nya invånarna inte kommer i arbete trots allehanda krampaktiga program och insatser.

Redaktör Appelbom är naturligtvis fortsatt en anhängare av multikulturismen och förordar fortsatta integrationsansträngningar. Vi ska vara försiktiga med identitetspolitiken och han tycker att vi ska skjuta rädslan för det okända åt sidan, men det framgår inte, om han tycker att det finns något fog i verkligheten för rädsla och oro.

Hans slutkläm är dock värd att lägga på minnet. Han erkänner att Sverige verkar stå inför stora demografiska förändringar och att dessa skulle bli än större om Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande över vår invandringspolitik. Något att tänka på inför förestående val.

Ulf Hedman

Svar direkt:

Avstår i övrigt från att svara, behöver inte alltid ha sista ordet. Men är ingen anhängare av multikulturism. Det är ett ord med koppling till identitetspolitik, något VLT i flera ledare har tagit avstånd från.

Richard Appelbom