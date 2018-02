Än är det inte kört – kom och heja på Grönvitt

För alla som misströstar nu när en av stadens stora stoltheter – VSK Bandy – ligger under med 0-2 i matcher i kvartsfinal mot Villa, vill jag påminna om att sportklubben rest sig från svåra underlägen många gånger. Man blir inte mästare 20 gånger om man inte har den förmågan!

Tidigare har Grönvitt haft 0-2 mot just Villa – men vänt och gått vidare. VSK har besegrat Villa åtskilliga gånger i slutspel. Så sent som 2014 var Sport på väg mot ett rejält debacle efter att ha förlorat första två kvartsfinalerna mot Vänersborg och låg dessutom under med 0-3 i tredje matchen hemma. Men vi supportrar gav inte upp. När de våra sedan äntligen gjorde mål gick proppen ur och mesta mästarna vann den matchen klart och sedan även de två återstående mötena lätt!

Läget är prekärt, det ska erkännas. Men våra bandylirare har ännu chansen att fixa det här. Men då krävs det att de kräsna västeråsarna ställer upp, kommer och hejar på laget i tredje kvartsfinalen hemma på onsdag!! Det är svagt att inte fler kommer och stöttar Sveriges kanske finaste idrottsklubb alla kategorier. Västerås SK är ett föredöme på många sätt. Något att var stolt över som västeråsare!

Det kan vi också vara över vår vackra domkyrka och det imponerande musikprogrammet där. De två senaste helgerna har jag och vänner njutit av många musik- och sångframträdanden av yppersta klass! Och så generöst att det mesta är gratis. Stort tack till Västerås domkyrkoförsamling för de upplevelser ni bjuder på. Även här borde fler västeråsarna komma och ta del av ett högklassigt kulturutbud. Det är berikande och ofta balsam för själen. Vad vore Västerås utan domkyrkan och sportklubbens bandy!

Per Mikael Högman