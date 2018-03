Bedrövligt hur folkvalda skyller ifrån sig om äldreomsorgen

I lördagens VLT kan man läsa om hur diskussionerna går hos våra politiker när det gäller äldrevården i Västerås. Tack till VLT som rapporterat om hur våra äldre har det. Att våra folkvalda försöker skylla ifrån sig med kommentarer som att VLT:s granskning inte har något djup eller att inte känna igen sig i beskrivningarna från vården är minst sagt bedrövligt.

Hur skall vi medborgare få en äldrevård som är värd namnet om vissa av våra folkvalda inte vill se verkligheten som den är? Om det är så som man vill uppfatta granskningen, att det bara handlar om enstaka fall, är varje fall ett för mycket för den som är drabbad. Jag vill påstå att det inte handlar om enstaka fall utan det är så som äldrevården ser ut idag.

Våra gamla har under sitt liv betalat världens högsta skatter. Vi som förvärvsarbetar gör likaledes. Att vi över huvudtaget skall behöva denna typ av granskning av äldrevården är under all kritik. Man frågar sig ofta vad man får för skattepengarna. Hur prioriterar stadens folkvalda våra pengar? Att till exempel varje år subventionera flygplatsen och de flygbolag som utgår från Västerås känns i detta sammanhang som en märklig prioritering och ett oförsvarbart slöseri när stadens resenärer kan nå Arlanda på mindre än 1,5 timme.

Det är hög tid att våra politiker börjar göra korrekta prioriteringar och se till att våra gamla får en trygg äldrevård och att vi som ännu inte uppnått den åldern slipper vara rädda för den dag då vi själva behöver hjälp för att klara vardagen.

Ofta besökare på äldreboende