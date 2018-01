Goda vänner fick hjälpa med det vården inte ordnade

För några dagar sedan drabbades jag (81 år) av en fallolycka som skadade höger höft och ben och som fick till följd att jag inte kunde gå utan hjälpmedel och kom med ambulans till ortopedakuten där jag efter lång väntan blev röntgad men inget var brutet och jag skickades hem med taxi kl 0100 med tvåkryckor och två morfinampuller. Att låna rollator eller rullstol var uteslutet. Hur jag som ensamboende skulle klara mig med enbart kryckor frågade man inte efter.

En hygglig taxichaufför hjälpte mig in och ur taxin och in genom entrédörren till bostadshuset och sedan kunde jag under svåra smärtor ta mig in till min lägenhet. Hur klarar man vardagen med kryckor om man bor ensam? Omöjligt att bära en kaffekopp svårt att öppna dörrar och att utföra vardagssysslor. Som tur är har jag en vänlig granne som lånat mig sin rollator tillfälligt men behöver den själv.

Jag ringer min vårdcentral som hänvisar mig till en firma för rehabilitering där jag får besked att jag kan hämta en rollator om tre dagar. Hur komma dit? Sjuktransport går ej och man skickar inte en med taxi. Jag får rådet att kontakta kommunens arbetsterapeut som ska höra av sig inom 3 dar.

Ringer på nytt min vårdcentral som tycker jag ska åka till ortopedakuten och be den ordna hur jag ska klara mig hemma!

Min situation är nu acceptabel, inte med hjälp av primärvården utan tack vare omtänksamma vänner. Hur kommer framtiden att se ut för äldre? Ingen hjälp av primärvården utan man kommer att vara beroende av en stor vänkrets.

Gunnel Press Olsson