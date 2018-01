Hånfullt och utan medkänsla av socialtjänsten

Jag har under flera års tid haft med socialtjänsten barn och ungdom i Västerås att göra i rollen som vårdnadshavare. Under dessa år har jag många gånger blivit bemött på ett sätt som ingen orolig och rädd förälder ska behöva bli. Socialtjänstens bemötande betyder för mig att jag ska bemötas med respekt, empati och lyhördhet. Av alla de möten som jag har haft med olika socialsekreterare under åren kan jag räkna på en hand hur många av dessa möten som präglats av just dessa ord. Enligt min syn är detta avgörande för att skapa en förtroendefull relation. Socialsekreterarna behöver ta till vara på mina tankar och funderingar utan att ifrågasätta eller komma med hånfulla svar. För mig är delaktighet och respekt är av största vikt i alla möten som jag och mitt barn har med socialtjänsten.

Jag har påtalat detta ett flertal gånger till såväl ansvarig socialsekreterare som till ansvarig ledning. Trots detta fortsätter ett bemötande som till stora delar helt saknar förståelse, empati och respekt för min situation. Speciellt viktigt är det när man har en skriftlig dialog eftersom man då inte kan se den andre. Genom ett gott bemötande och respekt för mig och mitt barn växer en ju en tillit fram som skulle kunna underlättar våra möten. Den tilliten är idag helt borta. Ett gott bemötande handlar om att ha kunskaper och förmågor som gör att man kan bemöta och kommunicera med personer i kris. Hur tänker ledningen för barn- och ungdomsvården i Västerås kring detta?

Orolig förälder