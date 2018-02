Höj lön och status för vårdyrken

Alla skriverier om äldrevården gör mig mörkrädd. Jag står ju själv på tröskeln till den världen. Vi matas varje dag via massmedia om att Sverige går så otroligt bra med högkonjunktur som aldrig förr. Hur kan det då komma sig att den offentliga sektorn saknar så mycket pengar och det ska sparas i stället för att investeras.

När det gäller äldrevården undrar jag om inte en del av förklaringen kan vara att man håller på att beta av "köttberget" som Per Nuder för ett antal år sedan döpte oss 40-talister till som kom till världen under krigsåren och blev otroligt många. Efter oss kom ju p-piller och spiraler som gjorde att kvinnorna själva kunde reglera födelsekontrollen. Dessutom började man ju arbeta och hemmafruarna försvann mer och mer. Antalet åldringar kommer alltså att minska framöver. Invandringen gör dock att vi får fler åldringar bland den kategorin men vad jag förstår tar man där mer hand om sina gamla själva och det kommer nog att ta flera generationer innan man kommer in i den svenska kulturen och vårt sätt att ta hand om våra gamla.

Undrar om man drar sig för att bygga ut äldreomsorgen för att man vet att behovet kommer att minska efter oss. Naturligtvis vill väl alla politiker ha en fungerande äldrevård men till minimal kostnad nu och i framtiden. Tror inte det har någon betydelse vem som styr. Man berättar ju mer eller mindre varje dag hur mycket som satsas. Varför ser man då inget resultat? Den enkla förklaringen är ju att höja statusen och lönerna för dem som arbetar inom hela vårdsektorn. Låt all personal utföra det jobb de har utbildning för. Det måste gagna alla parter. Är det en utopi?

Född 1941