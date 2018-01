Hur länge ska vi vänta på rättvis skatt på pensioner?

Normalt sett så räknar människor med att löften skall hållas av de som gett löftena. För politikerna gäller andra regler. Hur kan politikerna gång på gång lova reformer/satsningar som inte blir av?

Det mest flagranta exemplet är att den nuvarande regeringen lovade att den så förhatliga pensionärsskatten skulle vara helt avvecklad 2018. Men icke. För en betydande del av pensionärerna gäller fortfarande att de får betala omkring 1000 kronor mer i skatt per månad än om de arbetat när de går i pension vid 65 års ålder. Enligt de senaste löftena skall skillnaden vara helt utjämnad år 2019. Vem tror det? Regeringen har haft alla möjligheter att slopa denna varböld i samhället under sin mandatperiod. Det hade inte kostat en tiondel av det mycket stora utrymmet för reformer som funnits under de senaste tre åren. Det har dessutom varit lätt att få igenom i riksdagen.

Samtliga partier utom Liberalerna säger sig stödja att skatten tas bort. De anser som det enda politiska partiet i världen att fler arbetstillfällen skapas om gamla människor betalar mer i skatt än yngre som arbetar.

Vi äldre är bittra, besvikna, ledsna och vilsna. Vem skall vi tro på?

Betalat in hela min pension och mer därtill