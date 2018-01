Inte en cykelbana var plogad i morse

En stor tistel och en hel kaktus till Västerås stads snöröjning på cykelbanor. Idag onsdag klockan 6.30 började jag trampa hemifrån Skallberget mot sjukhuset där jag jobbar. Inte en enda cykelbana mellan Skallberget och sjukhuset var plogad, istället har man plogat upp snön från vägen upp på cykelbanorna, plus att det var stora högar snö vid alla övergångsställen. Det är livsfarligt att cykla i två decimeters snö!

Om Västerås ska vara "cykelstaden" så får man nog tänka om för det här är inte ok. Nog för att det ska regna bort under dagen men det har faktiskt snöat hela natten. Vid ett övergångställe såg jag en 80-årig man som fick dra sin cykel över snödrivorna som låg precis på övergångstället. Nej Västerås stad, det här är under all kritik!

Arg cyklist