Krigshotet kommer från USA

Är Natos sak vår? Att Sverige kommer att införlivas med Nato står nämligen klart.

Försvaret och regeringen förhåller sig för dagen ganska försiktiga angående ett svenskt Natomedlemskap. Det passar inte in i tiden då det redan i år ska hållas val och Natofrågan får nog vänta till efter valet då väljarna knappast har visat sig intresserade att beträda krigsstigen mot Ryssland. Detta visar opinionsmätningarna som säger att flertalet av svenska folket inte är beredda till detta äventyr. Det är endast de mest högerreaktionära som vill bifalla en uppgörelse med Ryssland under Natos kommando. Vi övriga kanske får bida tiden till dess valet är över, men sedan kommer krigsivern att stiga ytterligare och då kommer inte folkflertalet att tillfrågas. Då blir Natos sak vår, precis som då Finlands sak blev vår under det finska vinterkriget.

Både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström har förklarat att något hot mot Sverige inte föreligger mot Sverige från rysk sida. Varifrån kommer då de krigshot som vi ständigt matas med? Kan det möjligen vara från USA och dess krigsmaskin Nato som vill göra Sverige till en av de militära baser som redan omringar Ryssland?

Och tydligen brådskar det med den militära upprustningen, det har också redan Sverige givit belägg för. Är det då inte Nato som utgör det verkliga krigshotet mot Sverige och inte arvfienden Ryssland som ständigt utpekas som den mest opålitliga och aggressiva parten?

Går det inte att i fredliga förhandlingar närma sig Ryssland utan att vapnens bruk ska vara de enda argumenten? Har det försöket ens prövats av de länder som kringgärdar Ryssland?

Sven-Olov Degerman