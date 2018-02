LSS-förslag ger sämre stöd för gamla och barn

I det första utkastet till regeringens LSS-utredning föreslås att barn under 12 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans, oavsett funktionshinder. Äldre funktionshindrade, över 80 år, föreslås enligt underlaget få hjälp via den kommunala äldreomsorgen. Den som VLT så föredömligt visat har stora brister! Jag tolkar det som att för att spara pengar anser man att friska föräldrar ska ta hand om funktionshindrade barn och friska barn ska ta hand om funktionshindrade äldre personer. Detta eftersom de angivna alternativen fungerar så illa.

Regeringen anser att kostnaderna stigit för mycket och pengar måste sparas. Konsekvensen av detta blir obönhörligen – hur man än argumenterar - sämre vård och stöd för de som är svaga.

Förre FP-ledaren Bengt Westerberg har tydligt visat på att kostnaderna för assistansersättningen inte har ”skenat iväg”. Att ta utgångspunkt i ”skenande kostnader” för att försämra för de redan svaga är således felaktigt agerande!

För jämförelse kan vi ju ta den energiuppgörelse som partierna (med två undantag!) träffade relativt nyligen. Det beslutet togs utan att kostnaderna för de mål man beslöt om var kända – de nämndes inte ens i beslutet. Först i efterhand har separata studier visat på att kostnaden blir cirka 1600 miljarder kr. För att skapa ytterligare drygt 10 procent överkapacitet i elproduktionen – förutom de 10 procent som vi redan byggt med subventioners hjälp. Fullständigt heltokigt! Och då var det inga av de stora partierna som pratade om ”skenande kostnader”. Eller behovet av besparingar. 1600 miljarder blir bortåt 130 miljarder per år. Eller drygt 13 000 kr per levande svensk om vi för enkelhets skull ansätter att vi är 10 miljoner invånare. Per år! En familj på fyra personer ska alltså avsätta drygt 50 000 kr per år framgent. Mycket mer egentligen eftersom kostnaderna inte fördelar sig jämnt. Vill ni det?

Denna jämförelse tycker jag visar hur fullständigt urbota tokigt det politiska agerandet kan bli ibland. Några påstår säkert att man inte kan jämföra de nämnda två frågorna med varandra. Och 1600 miljarder ska ge oss bättre miljö. Men de gör ju inte det heller, det är ju det som är poängen! Och visst kan man jämföra de två frågorna med varandra – bägge sakerna ska ju bekostas av oss medborgare. Och jag vet då vad jag prioriterar! Utan minsta tvekan! Samtidigt som jag trots min respekt för politiker i allmänhet utropar ett högljutt ”Skäms på er!” till de som varit delaktiga i de beskrivna besluten eller tankarna på besparingar för de svaga.

Nisse på Skälby