Politisk elit tar inte protester på allvar

Richard Appelbom skriver i torsdagens VLT om att Miljöpartiet har blivit ett maktparti. Ja, det stämmer nog. I vart fall tycker jag att Magnus Edströms uttalande i VLT dagen innan andas maktfullkomlig arrogans när han kommenterar motståndet mot förtätningen.

Det är naturligt att man protesterar mot förtätningen, människor vill ha solljus och utsikt, säger han. Jag kan upplysa honom om att människor också vill ha grönområden, p-platser och begränsad trafik i närområdet. Dessa åsikter delas av människor i hela världen och kallas för ”Not in my backyard”, säger han. Jo själv tycker jag att om de som närmast berörs inte har några invändningar så är det ok. I mitt närområde finns ännu inga planer på förtätning, och jag hoppas innerligt att det förblir så.

Förtätningen har pågått i många år, även om den går snabbare nu. Att den kan rulla på som den gör beror nog främst på att man tar lite i taget. Inför varje nytt beslut är det bara de boende i närområdet som protesterar, och de är ju inte så många. Förhoppningsvis blir det en valfråga nu.

Även om människor i hela världen vill värna sina närområden mot förtätning, så har de fel, enligt Magnus Edström. De begriper inte sitt eget bästa, utan eliten, som vet att förtätningen leder till en trivsam stad, ska bestämma.

Per Kihlgren