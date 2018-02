Tåg i Bergslagen: Vi ska bli mer punktliga

Vi håller med Anna Almqvist om att det varit problem med punktligheten på sträckan mellan Fagersta och Västerås under hösten 2017. Under denna period så genomförde Trafikverket banarbeten i form av slipersbyten och under detta arbete var det hastighetsnedsättningar vilket medför att vi inte kunde hålla den fastlagda tidtabellen. Informationen har varit bristfällig om dessa banarbeten och att de skulle medföra förseningar.

Vi har avgått från avgångsstation i tid men under färd har vi blivit försenade. Nu är dessa banarbeten avslutade och det kvarstår endast en hastighetsnedsättning mellan Fagersta och Ludvika. Tyvärr är denna hastighetsnedsättning ej medräknad i Trafikverkets arbete med tidtabellen vilket medför förseningar på de tåg som går till och från Ludvika (varannan timme). Troligtvis kan Trafikverket rätta till detta i slutet av året.

Vi förväntar oss att punktligheten förbättras betydligt under 2018.

Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen