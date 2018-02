Tre inställda tåg hittills i veckan ...

Svar till Harald Eriksson, "Nu är det mycket gnäll". Jag tror du missuppfattar skillnaden mellan gnäll och påverkan. Om man inte försöker att påverka så blir inget bättre och inget går framåt. Om du sitter i "skogen" och är tyst så är det ok för mej men i förlängningen tror jag att alla förlorar på detta. Angående mitt "gnäll" så bor jag 5 km utanför Fagersta så jag ställer klockan lite tidigare för att kunna titta i SJ-appen om tågläget för dagen. Sedan får jag skjuts in till Fagersta för det finns ingen kommunal transport att åka med. -20 grader har det varit en gång i år och då valde jag att ta bilen.

Vecka 8 och det är tisdag 5-10 grader kallt och snöflingor i luften. Hittills tre inställda tåg denna vecka. Vi bor i Sverige och allt under 20 grader och snöflingor i luften borde vara ok för Tåg i Bergslagen. Jag tror de gamla regionaltågen har gjort sitt, dags att få in nyare tåg, Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen.

Återigen så är det inte alla som har arbetsgivare som detta fungerar hos eller har flextid. Jag är dock förvånad att det på sträckan Fagersta-Västerås inte finns ett större intresse från kommunalt håll. Vem är intresserad av infrastruktur-, miljö- och utbildningsfrågor och vem är intresserade av att barnen kommer i tid till skolan på sträckan? De som klarar att gå en gymnasieutbildning i Västerås och bo i Fagersta är beundransvärda. "All cred" till dem.

Christer Ericsson, pendlare med visst tålamod