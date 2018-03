Vad gör jag med mynten, Swedbank?

Hur ska man som kund på Swedbank kunna sätta in sina pengar? Hade sett reklam om kontantcentret på nedervåningen i Igor så när jag nyligen hade handlat på Konsum så tittade jag lite närmare på detta bara för att upptäcka att det bara gick att sätta in sedlar och inte mynt. Eftersom det var torsdag och Swedbank hade öppet lite längre så gick jag in och frågade i receptionen där de berättade att man inte kan sätta in mynt utan bara sedlar.

Ringde dagen efter till Swedbank som kopplade mig vidare till Bankomatservice som bara kunde bekräfta att det inte finns någon möjlighet att sätta in mynt. Jag fick av dem numret till Loomis som sköter värdetransporterna för att höra vad de kunde göra för en privatperson, men de hade bara företag som kunder och hade de kunnat serva privatpersoner så tog de 9 procent av den hanterade summan i provision. De hänvisade mig tillbaka till Swedbank och jag kopplades till deras kundtjänst som berättade att om jag ville sätta in mina mynt så fanns det fortfarande myntinsättningsautomater i Mariefred och Nyköping.

Skriver den här insändaren för att lyfta frågan hur man gör för att sätta in kontanter på sitt konto i Swedbank om de nu skulle vara i form av mynt. Det känns viktigt att lyfta upp den här frågan för jag kan väl inte vara den enda som fortfarande uppskattar att använda kontanter istället för kort

Swedbankkund sedan födseln