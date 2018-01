Ytterberg: Kloke Mogren är precis den biskop stiftet behöver

I en insändare i VLT kräver Thomas Stalin att biskopen och domprosten i stiftet ska avgå. Det är viktigt att se texten i sitt sammanhang. Insändaren är en del av en längre kampanj Stalin drivit på sociala medier mot Västerås stift och dess biskop. Under pseudonymen Thomas Bukoba driver Stalin fler kampanjer. Han vill få medlemmar att lämna kyrkan med fältropet ”Jag lämnar Svenska kyrkan”. Samtidigt driver han en kampanj för att ”klyva kyrkan”. Ur spillrorna ska en gammeldags, djupt konservativ och mer auktoritär kyrka uppstå.

Det är i det perspektivet kritiken ska läsas. Det handlar inte så mycket om ett enskilt pronomen som om ett motstånd mot en kyrka som tolkar evangeliet in i sin tid. På samma sätt som kyrkan alltid burit uppdraget att läsa berättelsen om Guds kärlek in i sin samtid. Det var till exempel detta tolkande som fick Johannes Rudbeckius att, utifrån kyrkans uppdrag, på 1600-talet starta skolor för flickor och systematisera omsorgen om de fattiga samtidigt som han bytte yttertak på domkyrkan. Kyrkan har alltid varit i förändring i relation till sin tid.

För 100 år sedan myntade biskop Einar Billing i biskopsgården i Västerås begreppet ”folkkyrkan”. En vision av en kyrka som med gudstjänsten som centrum bar ut Guds kärlek i det lokala samhället. En fot vid altaret, en på stadens torg – så bredbent och stadigt ska en församling i Västerås stift stå.

Folkkyrkoprofilen har blivit ett signum för Västerås stift. En öppen kyrka där samtalen om svåra frågor får leva. En kyrka som så är tydlig i sitt centrum att hon inte ängsligt behöver vakta sina gränser.

Under sina biskopsår har Mikael Mogren utvecklat och förnyat stiftets folkkyrkoprofil. En skarp teolog, en ödmjuk människa. Han förnyar gudstjänstlivet och sätter barnen i centrum samtidigt som han deltar i kultur- och samhällsdebatt. Mikael Mogren tolkar klokt och frimodigt in evangeliet i 2000-talets Västerås stift. Han tillhör en ny generation kyrkoledare och är precis den biskop Västerås stift just nu behöver.

Vi vill med dessa rader uttrycka vårt totala stöd för stiftets biskop och domprost. Fortsätt ert goda arbete!

Claes-Bertil Ytterberg, biskop em

Pelle Söderbäck, stiftsadjunkt em

