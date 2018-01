Richard Appelbom: Trump, Trump och ännu mer om Donald Trump

Trump ville 1999 ha Oprah Winfrey som vicepresidentkandidat

Har en tid tyckt att det, inte minst i svenska medier, har varit väl mycket om vad president Donald Trump har gjort, sagt eller inte gjort eller inte sagt. Men läste ändå över julhelgen biografin "Trump revealed". Den kom ut efter presidentvalet och är skriven av journalister på tidningen Washington Post.

Den gav en bra bakgrund när det nu blåste upp till storm om boken "Fire and fury" av Michael Wolff. Mycket av det som lyfts fram nu, som att Trump är självupptagen, inte kan ta kritik och har svårt att vara koncentrerad, finns redan i "Trump revealed", som beskriver hans liv fram till tillträdet.

Trump verkar enligt "Trump revealed" ha varit en översittare redan i lågstadiet, och fick stöd av fadern Fred Trump, som tjänade pengar på att bygga bostäder i New Yorks utkanter. Modern var från Yttre Hebriderna i Skottland, och hade gaeliska som modersmål.

Donald Trump var mer risktagande och äregirig än fadern, och satsade på spektakulära projekt på Manhattan. Han hade flera kasinon i Atlantic City, när spel blev lagligt. Hans ekonomi var stundtals ganska skakig, men Trump klarade sig, delvis genom hjälp av pappa Fred.

Det skapades en bild av den superrike entreprenören, som levde lyxliv omgiven av attraktiva kvinnor. Trump byggde aktivt upp sitt "varumärke". Ibland tipsade han medier under ett annat namn om nyheter om sig själv. Det handlade om att all publicitet är god publicitet och om att alltid hårt slå tillbaka angrepp. Trump var särskilt känslig när hans stora rikedom ifrågasattes.

Varumärket "Trump" således till andra företag, som betalade provision till Donald Trump. En smart affärsidé: Gick projekten bra blev det mer berömmelse, gick de dåligt fick Trump ändå sina pengar.

Kändiskapet öppnade dörren till tv-framträdanden i pratshower och framgången "the Apprentice", där Trump avslutade varje program med att säga till den utslagne "You are fired" ("Du har fått sparken"). Författarna menar att Trump som tv-personlighet visade mer självdistans än i andra sammanhang.

Han blev en superkänd medieprofil, och spekulationer om en politisk karriär började tidigt. Trump gav dock pengar till olika kandidater, bland annat Hillary Clinton (!). 1999-2000 var han nära att ställa upp i presidentvalet för uppstickaren Reformpartiet, men avstod. Några käpphästar, som att andra länder utnyttjar USA har funnits med hela tiden, men annars har Trump haft spretiga åsikter, och om sådant som abort har han ändrat sig.

En hel del tyder på att Trump är olämplig som president, men svagheterna var kända före valet. Det ska därför mycket till för avsätta Trump med riksrätt eller att förklara honom oförmögen att sköta jobbet.

Han är ändå folkvald efter de regler som gäller. Bättre vore om Trumps Republikaner förlorar många platser i höstens "mellanårsval".

Trump blev vald som kändis utan politisk erfarenhet eller en tydlig ideologi. Nu spekuleras om tv-personligheten och miljardären Oprah Winfrey ska utmana Trump. Hon har visserligen tjänat pengar själv utan att som Trump få hjälp av föräldrar, och har som svart barn själv upplevt segregationen. Men hon saknar helt politisk bakgrund, och skulle vara ännu ett tecken på att kändisskap nu går före erfarenhet i amerikansk politik.

Trump såg dock Winfreys politiska fördelar. I en tv-intervju 1999 om att ställa upp för Reformpartiet ville han ha Oprah Winfrey som vicepresidentkandidat!

