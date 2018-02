Efter tunga starten – grannen och managern hejade fram Haag till OS–silvret: "Tror det betyder jättemycket för henne"

Det blev en rafflande kamp mellan Norge och Sverige under damernas stafett. Det avgjordes ända i det sista mellan Marit Björgen och Stina Nilsson på upploppet. Men Björgen var snäppet vassare som kammade hem guldet för Norge. Haag fick trots allt förtroendet att åka första sträckan efter sin 32:a i skiathlonen. Haag växlade in som femma drygt 25 sekunder ifrån ledaren. På plats på läktaren under loppet fanns grannen Johan Plöen, Frösön och managern Bo Johansson, Falun.

– Det här var pricken över i:et. Vi skrek högt igår när vi fick veta av Emil att Anna skulle, säger Johan Plöen.

Vad tror du det här betyder för henne, när hon inte var ett självklart val från början?

– Ur ett stort perspektiv kanske det är svårt att göra det men om man har följt hennes utveckling det här året så ser man att hon har klättrat uppåt. Sen är det tufft. Hon är veteran och hon gjort bra resultat tidigare och då är det inte så jäkla lätt att leva upp till att klara det. Jag är jätteglad att hon fick vara med, säger han.

Bo Johansson har varit med manager för Anna och Emil i snart tio år och för honom blev det hans andra OS med Anna.

– Jag tror det här betyder jättemycket för henne och att hon får med sig den här framgången inför nästa säsong. De här medaljerna behövs för att komma vidare, säger han.

Vad tror du det här betyder för henne?

– Det är alltid viktigt. Hon har tränat i fyra år för det här. Det är fantastiskt och en betalning för all träning som hon lagt ner.

Kom det några tårar?

– Ja det blev några tårar, säger han.

