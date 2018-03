Amerikanska plan sköts ner – men 1200 flygare lyckades landa i Sverige

Mail från Jan: Häromdan kom ett brev i min dator från Jan Goedke Anglin. Hon bor i St Louis i USA. Men just nu är hon i Florida och hälsar på Sam Mastrogiacomo.

Sam ser fortfarande ut att vara i fin form, skriver hon.

Under andra världskriget skickade USA armador av stridsflyg över Tyskland för att bomba sönder Hitlers tusenåriga rike.

Många amerikanska plan sköts ner av tyskarna. Men tolvhundra amerikanska flygare lyckades gira sina skadskjutna maskiner över Östersjön och landa i Sverige.

Vi var neutrala under kriget och lämnade inte ut amerikanerna vare sig till Tyskland eller USA. De fick stanna här till krigsslutet.

Många placerades på Hässlö. Reparerade sina plan som fraktades hit. Bodde i Västerås.

Jänkarna var glada och generösa. Bjöd ungar på tuggummi och gav bort jazzplattor. Så föddes jazzstaden Västerås och vi kände en fläkt av amerikansk livsstil.

Många av flygarna fick nära vänner här och de växlade julkort genom åren.

Jubelträff: 1987 bjöd Västerås in alla Hässlö-amerikaner som det gick att få tag i till en återvändarträff här.

50 veteraner kom. Många med hustrur och barn.

Skolorna i Västerås bjöd in veteranerna att berätta på engelska för eleverna om sina krigsäventyr. Speciella lärohäften delades ut i klasserna .

På Hässlö ordnades en flyguppvisning med amerikanska och brittiska stridsplan från kriget. Utflykter ordnades. Utrikesminister Sten Andersson tog emot flygarna i arvfurstens palats i Stockholm.

En av veteranerna var Vernon Goedeke. Han kom med sin dotter Jan. Vernon blev så entusiastisk över Västerås att kan köpte ett knippe ASEA-aktier under besöket.

En minnessten restes på Hässlö.

Radarparet H & C: Västerås stad stod för amerikanernas program och uppehälle här som tack för den vänskap flygarna hade skapat under sina år på Hässlö under kriget.

Stan ställde opp med två av sina bästa: Ett omväxlande programmet planerades och sköttes suveränt av Helmer Larsson och Cathrine Wirén, som blev amerikanernas mascot. Cathrine blev själv kompis direkt med Jan Goedke.

De har hållit nära kontakt alltsedan dess och träffades igen när Jan och hennes man David kom hit och hälsade på för några år sedan. Då tittade de också in hemma hos oss.

I maj träffas Cathrine och Jan återigen. Den här gången i St Louis. Då kommer Cathrine i sällskap med sin dotter Daniela som studerar vid Rochester University.

Och varför åker Jan från St Louis till Florida och hälsar på just Sam Mastrogiacomo?

Svar: Vid de amerikanska flygarnas återsamling i Västerås 1987 träffade Vernon Goedke för första gången sedan Hässlö-tiden Sam Mastrogiacomo.

Sam var kulspruteskytt i Vernons bombplan under den där sista flygningen och nödlandningen på svensk mark.

I dag är Sam Mastrogiacomo den ende i Vernons besättning som ännu lever. Därför åker Jan till Sam i Florida då och då.

P.S. Sams coola berättelse om fygstriden över Tyskland och nödlandningen på svensk sida kommer i nästa Kallskuret.