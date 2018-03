"Han valde mig och jag valde honom, så det blev vi"

Bor?

– I Hökåsen.

Familj?

– Mamma Annette, pappa Christer, storasyster Rebecca och hundarna Pingu och Oscar.

Fyller?

– 20 år den 31 mars.

Gör?

– Jobbar lite på Ica Grytan och så är jag vid vikarieförmedlingen, jag är både på förskolor och skolor. Jag sitter också med i styrelsen i Affenpinscherklubben, där är jag suppleant.

Vilket gymnasium gick du på?

– Widénska, samhäll med inriktning innebandy.

Gjort efter studenten?

– Jobbat, jobbat och jobbat. Dagen efter åkte jag till Öland och jobbade på Ica i nio veckor. Det var min andra sommar som jag jobbade där. Vi har sommarhus på Öland så jag bodde där.

Favoritämne?

– Svenska.

En bra lärare?

– Cecilia Dahlgren på Widénska.

Fritidsintressen?

– Ganska mycket hundar, men jag tränar även på gym.

Ingen innebandy?

– Nej, när jag blev skadad och opererade båda benen så jag lade klubban på hyllan.

Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?

– Ambitiös, intensiv och väldigt envis.

Favoritmat?

– Jag tycker om mycket mat, men sushi och lax.

Något du aldrig äter?

– Jag tycker inte om oxfilé och fläskfilé.

Läser?

– Historier som är sanna, hemska grejer det gillar jag.

Favoritklädsel?

– Kostymbyxor och en blus.

Finns inte i garderoben?

– Skinnbyxor.

Lyssnar på?

– Mest radiomusik.

Brukar se på tv?

– Jag kollar nästan aldrig på tv eller film, jag tycker det tar för lång tid. Kollar mest serier, just nu tittar jag på "Lie to me".

Drömresan?

– Åka runt i USA.

Bäst med Västerås?

– Att allt är så nära.

Sämst?

– Finns inte så mycket att göra, speciellt inte på vintern. Om man jämför med Öland under somrarna så kan man göra hundra gånger mer saker där.

Som vad?

– Det är mer sociala grejer utomhus där, aktiviteter som du bara kan joina.

Hittills bästa dagen i ditt liv?

– I maj förra året, när Pingu flyttade hem till oss på riktigt. Han är med mig nästan överallt, förutom på jobbet. Han var även med på studentfesten och vid utspringet, då hade en ballong fäst på sig. Han valde mig och jag valde honom, så det blev vi två.

Bästa årstiden?

– Sommar och vår.

Smultronställe?

– Borgholm, Öland.

Någon du skulle vilja vara för en dag?

– En kille, bara för att få se saker ur deras perspektiv.

En pryl du inte kan vara utan?

– Mobilen, den har jag alltid med mig. Men skulle väl kunna klara mig utan den.

Ville bli när du var liten?

– Kollar man i min dagbok när jag var liten var det stylist. Men det är jättekonstigt, för jag är jättedålig på färger.

Vill jobba med i framtiden?

– Lågstadielärare.

Blir glad av?

– Solsken och människor som visar omtanke för andra.

Arg?

– Orättvisor och när människor behandlar både människor och djur illa.

Något ingen vet om dig?

– Jag pratar rätt så mycket så jag har nog inga hemligheter.

Ser fram emot?

– Sommaren när det blir lite varmare och att börja plugga i höst. Jag har sökt in till Högskolan.

Roligt barndomsminne?

– När vi var på Kolmården när jag var liten och satt i vagn. Jag hade napp på mig och en apa tog den i från mig. Det var ganska roligt.

Om du fick bestämma...

– Så skulle man få ta med sig hunden lite mer, det är så mycket regler.

Något du vill köpa men inte har råd med?

– En till hund, men inte just nu.

Firar födelsedagen?

– På Öland. Vi åker dit hela familjen för att fira påsk och mig samtidigt.

Önskar dig?

– Lite smågrejer som är bra att ha när man flyttar hemifrån.

Vill säga läsarna?

– Gå din egen väg och stå på dig lite.