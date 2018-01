Händelserika artonåringar genom tiderna

Tänk ändå: Tänk att vi har fått ett år som slutar på arton.

Eller Aderton som det heter när det gäller antalet ledamöter i Svenska Akademien.

Det var Gustaf III som instiftade Svenska Akademien 1786. Först tänkte han att den skulle ha 20 ledamöter. Men så bestämde han sig för aderton därför att han tyckte att det ordet klingade vackrare. Det ligger något i det.

Varje sekel har som bekant haft ett år som slutar på 18. Det visar sig att flera artonåringar har varit rätt händelserika.

1918 äntligen fred. Första världskriget startade 1914. Tyskland invaderade Frankrike. Tyskarna hade Österrike, Turkiet och Bulgarien på sin sida. England, Frankrike, Italien, Ryssland plus en rad allierade och så småningom USA stod emot. Kriget tog livet av 13 miljoner människor. Tyskland förlorade 2,3 miljoner, Frankrike drygt en miljon, britterna nästan en miljon. Till slut gav Tyskland opp och skrev på fredsöverenskommelsen med de allierade. Bägge sidor lade ner sina vapen 11/11 kl 11.

Aldrig mer, tänkte hela världen. 20 år senare satte Hitler igång och världen fick ett nytt storkrig.

1818: Cykelns år: Baronen Karl von Drais de Sauerbrun får patent på den allra första cykeln.

Två engelska boxare introducerar vadderade handskar i sporten. Senare stoppar amerikanska boxare in hästskor också, läser jag i en bok om Broadway-journalisten Damon Runyon. Amerikanska kongressen beslutar att USA:s flagga ska ha 13 röda och vita ränder som markerar de ursprungliga 13 delstaterna och en stjärna för varje stat i dagens USA. Det började med 20 stjärnor 1818. Idag har USA 50 stater och stjärnbaneret 50 stjärnor.

1718: Kalle Tolvan dör. När pojkboksförfattaren Martin Nylund var lektor i historia vid Västerås Högre Allmänna Läroverk dvs Rudbeck gick ett rykte bland hans elever: Vilket ämne de fruktade censorerna än beordrade som tema för de muntliga förhören till studentexamen hittade Martin Nylund alltid ett sätt att halka in på Karl XII. Censorerna var ett resande sällskap av professorer med uppgift att övervaka kvalitén på muntliga slutförhör till studentexamen vid landets läroverk. En rätt ruskig ordning.

Följaktligen pluggade vi oss i förväg proppfulla med fakta om Karl XII:s liv och död. Mycket riktigt: Martin Nylund öppnade lite allmänt på censorns tema. En minut senare kom det hela att handla om Karl XII och vi som förhördes gled utan svårighet i mål den där våren 1953.

Fem rader räcker: Det har skrivits metervis med böcker och avhandlingar och hyllningstal i Sverige om Karl XII: Krigarkonungens karismatiska ledaregenskaper, enkla levnadssätt, vådliga stormaktsplaner. Han ledde uthungrade arméer kors och tvärs över Europa. Förlorade stort mot ryssarna vid Poltava. Satt fånge hos turkarna.

Var det en fiende eller en svensk som sköt honom framför Fredrikstens fästning i Norge? Och så vidare. Bokhylla opp och bokhylla ner.

Den amerikanske Princeton-professorn R.R. Palmer klarar dock av Karl XII och hans bedrifter på fem rader i sin nästan 1000 sidor långa ”History of the Modern World”. Boken har under många år varit obligatorisk läsning för studenter i ekonomisk historia i Upsala. P.S. Det bestående minnet i Sverige av Karl XII är självdeklarationen som han införde i vårt skatteglada land.

1618: Segdraget bråk: En serie religiösa och politiska konflikter drog in nästan hela Europa i det 30-åriga kriget som började 1618 och fortsatte till 1648. De flesta striderna stod i Tyskland som förstördes.

Katolikerna besegrade danske kungen Christian IV. Men vår lutherske kung Gustaf II Adolf vann slagen vid Breitenfeld 1631 och Lützen1632. Den så kallade Västfaliska freden gjorde slut på kriget. Freden byggde på att kungarna hade rätt att besluta vilken religion deras medborgare skulle tillhöra.

1118: Glöm inte Giovanni: Alla kanske inte tänker på att det i år är jämnt 900 år sedan italienaren Giovanni Caetani föddes. Även om ni kände till att han blev påve med namnet Gelasius II. Vad vet vi om honom?

Var han kortväxt och spenslig? Gav han alltid en slant till alla fattiga han såg? Eller var han stor och fet? En listig intrigmakare i Vatikanen? Eftersom ingen vet säkert, kan var och en kan skapa sin egen Gelasius II.

Anders H Pers