Kungen på plats vid Inlandsbanans 100-årsjubileum

Måndag: Kung Carl Gustaf, kronprinsessan Victoria, prins Daniel närvarar vid seminarium "Bernadotte 200 år". Plats: Rikssalen, Kungliga slottet.

Tisdag: Executive Committee Meeting World Childhood Foundation. Drottning Silvia på plats i Stockholm.

Avskedsaudiens för Bolivias ambassadör H.E. Mr Milton René Soto Santiesteban. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Avskedsaudiens för Mocambiques ambassadör H.E. Ms Frances Victoria Rodrigues. Kung Carl Gustaf närvarar på Kungliga slottet.

Onsdag: Besök med World Childhood Foundation. Drottning Silvia på plats i Bangkok, Thailand.

Föredrag: Konst och kultur – ett personligt engagemang i generationer. Kungliga slottet. Tid: 18–19.

Torsdag: Närvaro vid "The Academic Conference for the Lay Judges of the Juvenile and Family Courts of Thailand". Drottning Silvia på plats i Udon Thani, Thailand.

Besök vid Valmyndigheten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria närvarar på Valmyndigheten.

Företräde för professor Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det naturliga steget. Kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria. Plats: Kungliga slottet.

Lördag:

Närvaro vid Inlandsbanans 100-årsjubileum. Kung Carl Gustaf på plats i Vilhelmina.