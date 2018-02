Mona Pers lämnar ett stort tomrum efter sig

Vissa människor går bara inte att glömma. En sådan var Mona Pers. Lite orolig inför uppgiften att intervjua en av VLT:s ägares hustru åkte jag en tidig vårdag till Fjällsta utanför Hallstahammar. Mona skulle fylla 65 år.

Men nervositeten försvann så fort vi möttes. Hela Mona strålade av humor och värme. Snart satt vi och pratade om allt mellan himmel och jord. Ett prat som varvades med många glada skratt. Under samtalet blev också bilden av Mona klarare och klarare.

Efter de första barndomsåren på Öland kom hon vid elva års ålder med sin familj till Västerås. Mona hade läshuvud och efter flickskolan blev det Västerås Högre Allmänna Läroverk, där hon tog studenten vid 20 års ålder. Sedan väntade vidare studier i Uppsala. Monas pappa, järnhandlare Rune Bergius, skulle skjutsa henne dit och med på resan var en annan ung student, Anders Harald Pers. Mona skrattade vid minnet. På den tiden tog resan en och en halv timme.

Under studietiden i Uppsala blev Mona och Anders ett par och de gifte sig 1958. Tre barn föddes, Sara i Uppsala och Lisa och Anders i New York. Dit hade familjen flyttat tack vare att Anders fått arbete där. Mona jobbade inte men nöjde sig inte med att vara maka och mor. Under tiden hon passade barn i sandlådan läste hon. När de sedan återvände till Sverige hade hon i princip läst in doktorsexamen i engelska med amerikansk litterär inriktning.

Här bosatte de sig först i Uppsala och Mona arbetade vid Uppsala universitet. När Anders Harald skulle ta över ledningen av VLT blev huset i Fjällsta deras bostadsadress och Mona började arbeta vid Mälardalens Högskola. Hon blev kvar där till pensioneringen och var under tiden bland annat prefekt i sex år och kunde även titulera sig biträdande professor.

Livet består inte bara av arbete och makarna hade inget emot att lämna Fjällsta lite då och då. Anders härstammar från byn Vinäs i Dalarna och makarna åkte gärna till fäboden Öndalen. Där finns varken vatten eller elektricitet men det var inget som Mona saknade. Hon stortrivdes. Lite skillnad förstås mot deras lilla trerumshus i Kalifornien. Där odlas rosor på framsidan och på baksidan växer exotiska träd. ”Påminner lite om studentlägenheten och så städar man hela lägenheten på en halvtimme”, sade hon glatt.

Mona kunde konsten att anpassa sig. Och hon kunde det viktigaste av allt. Göra omgivningen glad och trivsam för alla och envar.

Nu finns inte Mona längre bland oss. Sorg och saknad kan aldrig mätas och att tomheten kommer att bli stor för alla som kände henne är uppenbart. Mest av allt för familjen. Men när den värsta sorgen lagt sig kommer alla vackra och fina minnen att bestå. För Mona älskade sin familj. En gång när vi möttes sade hon med glimten i ögat och ett leende på läpparna: ”Tänk att det bara är vi som vet om att våra barnbarn är ämnen till Nobelpristagare.”

Maj Karlsson