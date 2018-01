Sista slipsveckan, Lars började hos farmor, julvädret...

Sista chansen: Den makalösa utställningen av galna och sobra slipsar samt Lars Luttropps väst som Jo-Svend Glaser arrangerat i Stadsbiblioteket går i dag in på sista veckan. Här kan ni också låna kul böcker om slipsar. Gå in från Engelbrektsgatan.

Välj själv: I år är det meningen att vi ska rösta fram en arbetsduglig riksdag. Valkampanjerna drar igång på allvar så fort det blir tillräckligt töväder för att klistra opp affischer.

Kallskuret tar som vanligt inte ställning hit eller dit bland politikerna. Däremot är det roligt att Dingtuna har satt opp en man som tävlar om en plats i rixdan.

Han hette från början Lars Johansson. Men när han gifte sig med Anna Slagarp bytte han efternamnet till Kallsäby. Så heter gården hans farfar skaffade för 100 år sen och där Anna och han bor.

Lars föräldrar bor också på gården men fortsätter för sin del med Johansson. Lars driver dels familjens gård, dels arrenderar han och en kompanjon i Lillhärad tusen tunnland kring Köping och byar i trakten. Mest korn och raps. Dessutom föder han opp slaktgrisar. Lars gick tre år på Fryxellska på Mariaberget i Västerås. Inte för att han spelade vackert utan för att Fryx låg närmast. Så småningom blev han lantmästare vid Alnarp.

Nyfiken grön: Lars säger att han blev nyfiken på politik när han var grabb och fick lyssna med farmor på remissdebatterna i radio. Varpå han startade en lokalavdelning av Centerns Ungdomsförbund i Dingtuna.

Nu är Lars kommunalråd i Västerås. Han är också ordförande i Byggnadsnämnden som bestämmer vad som får byggas och inte får byggas i Västerås. När jag frågar vad han tycker om att det byggs stora svarta lådor till hus som många tycker är fula, hörs det på honom att han tycker folk ska få bygga som de själva vill inom lagens ram. Fast visst kan det bli rätt livliga diskussioner i fullmäktige om saken.

Till hjälp i sin valkampanj, som han till dels får betala själv har Lars plockat ihop ett gäng rådgivare. En av dem är Monica Stolpe Nordin i Dingtuna som är chef för Vuxenskolan i Västmanland.

Lars kommer förstås att valprata om miljö. Det måste alla politiker göra. Men om man frågar honom vad han menar när han talar om trygghet får man veta att han vill ordna med kommunala poliser som känner trakten, kan rycka ut snabbt och slå till mot vardagsbrott.

Nygammalt: Lars Kallsäbys idé om lokalpoliser är inte helt ny.

Som Grönköpings Veckoblads läsare vet verkar i Grönköping sedan länge herr Lantpolis Gustaf Adolf Fröblom, som då och då själv blir biten i benet av polishunden Karolina.

Hahr ritade: Dingtuna en dryg mil väster om Västerås har inte stort mer än tusen invånare. Men här reser sig en ståtlig kyrka från 1300-talet. Den fick en ny fasad ritad 1898 av Västerås klassiske stadsarkitekt Erik Hahr som själv var född i Dingtuna. Här finns också målningar från 1470 av den berömde kyrkomålaren Albert Målare som konstvetare brukar kalla Albertus Pictor.

Härligt regn: Julmeteorologen Anita Teerns rapport om det sensationella julvädret i Västerås: Julafton: Noll grader. Ingen snö. Juldagen: Noll grader. Spridda regnskurar.

På tal om regn kan ni klicka er fram på nätet och höra Gene Kellys ”Singin´in the Rain” från 1952. Fortsätt med ”Raindrops keep falllin´on my head” från 1994. Se och hör Judy Garland som ung farmardotter sjunga ”Somewhere Over the Rainbow”. Avrunda med Ingmar Bergmans film ”Det regnar på vår kärlek” från 1946.

Anders H Pers