Till minne – Karl-Olof Berglund

Prosten och kyrkoherden em. Karl-Olof Berglund, LNO, Västerås, har avlidit i sitt 97:e levnadsår. Hans närmaste är barnen Tina och Erik med familjer. Hustrun Emmy avled 1998.

Karl-Olof Berglund föddes 1921 i Västerås, tog studentexamen i Stockholm 1940 och skrevs in vid Uppsala universitet höstterminen 1941 varefter beredskapstjänstgöring följde. Han avlade teol. kand. och prästvigdes i Västerås 12/12 1948. Efter olika missiv blev han kyrkoadjunkt i Ludvika 1954 och 1957 komminister i Norberg. År 1970 blev han kyrkoherde i Hagfors, Karlstads stift, varifrån han pensionerades 1986. Från 1980 var han kontraktsprost i Älvdals kontrakt, 1975–85 stiftets kyrkobokföringsinspektör och 1982–86 suppleant i Karlstads domkapitel. Hagfors kyrka restaurerades under hans tid i samarbete med arkitekten Jerk Alton. Han var också kapten i Dalregementets reserv och engagerad i Sveriges Kristliga Officersförbund.

Emeritusparet Berglund bosatte sig i Västerås och fann sin gudstjänstgemenskap i Barkarö församling där prosten förblivit trogen mässfirare och hjälppräst.

I ordensgemenskapen Societas Sanctae Birgittae upptogs Berglund 1944 av dess förste confessor Hugo Berggren. År 1983 utsågs han själv till gemenskapens ledare, den fjärde. Samtidigt valdes fru Anna-Greta Roos till sällskapets tredje moder superior. Båda valen överraskade, mest de valda själva, men blev en välsignelse. De kom att utöva sitt ledarskap utifrån en nära andlig samhörighet som fördjupades och bestod också sedan moder Anna-Greta avgått sju år senare. SSB:s visitator var biskop Bertil Gärtner med vilken Berglund nu återknöt ett gammalt samarbete, de hade på 40-talet varit ”patrar” på Norrbyska studenthemmet i Uppsala. Berglund avgick som confessor 2001.

Den ekumeniska vänskapen inom den birgittinska familjen utvecklades under denna tid dels genom firandet av flera jubileer, dels lokalt i Vadstena genom Birgittasystrarnas upplåtande av sin kyrka för Vadstena församling och SSB under den gamla klosterkyrkans restaurering. Förbindelserna med den av heliga Elisabeth Hesselblad grundade nya grenen utvecklades likaså. Fader Karl-Olof vårdade sig också om kontakterna med de högkyrkliga sällskapen i Tyskland och stöttade nya relationer till de evangeliska systerkyrkorna i Baltikum.

Vintrarnas skidåkning i Dalarna och somrarnas golfrundor behöll honom upp i åren vid god fysik. Sin klara stämma hade han in i det sista. Vid budet om Karl-Olof Berglunds bortgång skrev en utländsk kyrkoledare: What a blessed life and passing!

Per Ström

Teol. dr