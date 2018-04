För att öka driftsäkerheten ska styrsystemet för de bägge broarna uppgraderas. Under testerna är det broöppningar som vanligt men de kan ta upp till 30 minuter. Tågen påverkas inte av arbetet.

Farleden förbi Kvicksundsbron är avlyst 16–23 april.

Farleden i delen under Kvicksundsbron är avlyst för all sjötrafik som kräver broöppning under perioden 16 april klockan 7.00 – 23 april klockan 7.00.