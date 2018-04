EXKLUSIVT: "Liston" om VSK-relationen, kritiken mot Johan Mjällby och hur han mår i dag: "Jag var död i några sekunder"

"Om "Liston" bara kunde krypa tillbaka till den håla han hållit sig undan i"

Orden är dåvarande idrottsministern Monas Sahlins. Året är 2004. VSK-tränaren Lennart "Liston" Söderberg har återigen rört upp starka känslor i Fotbollssverige genom att skrika rasistiska tillmälen åt en motståndare under en försäsongsmatch.

En vecka senare sparkas han av klubben.

En 35 år lång tränarkarriär, innehållandes tolv klubbar, utlandsuppdrag, två avancemang till allsvenskan med VSK och otaliga tidningsrubriker, är därmed över.

"Liston" försvinner från rampljuset.

Men han kryper inte in i någon håla. Solnagrabben blir kvar i Västerås. Nyligen flyttade han och frun in i en helt nyrenoverad lägenhet på Viksäng i Västerås.

Den numera 76-årige "Liston" lever ett aktivt liv. Han håller föredrag och har flera "åtaganden med polare" i veckan.

Men minnet har börjar svika honom.

Ja, och så var det de där med hjärtat.

– Jag har fått in en sådan här pacemaker. Förr-förra julen så tuppade jag av hemma. Det var en gumma ute i trapphuset som min fru Elisabet kallade in för att hon skulle ringa till ambulansen. Hon bara skrek: ”Han andas inte”. Jag var väl död i några sekunder, berättar "Liston".

– Men sen började jag andas igen. Ambulansen kom och sa direkt att det är hjärtat. På femton timmar på sjukan gick jag ner 13 kilo i vätska.

Jag var väl död i några sekunder. Sen började jag andas igen

Hur mår du nu?

– Jag mår jävligt bra. Nej, för fan. Det är kanon. Men läkaren ringde i morse att det var nå vaj på pacemakern. Jag ska upp till sjukan imorgon.

Lennar "Liston" Söderberg är starkt förknippad med VSK Fotboll. När klubben som siktar mot superettan kommer på tal väcks något i honom.

Sedan säger han utan att blinka:

– Skulle jag hoppa in nu så skulle jag ordna upp det där på en kvart! Med engagemang!

– Tränarna som varit där tidigare är rädda att köra kondition. Spelarna blir griniga på dem. Och de kallas för konditionstränare bara. Jag läste om Charlotte Kalla under OS. Hon kör 97-procent konditionsträning. Det tycker jag låter jävligt bra. Det är min filosofi också.

I andra klubbar där uppmärksammas de som har gjort in i helvete mycket för klubben. Jag är inte uppmärksammad för fem öre

Hur mycket följer du VSK?

– Jag ser en del matcher men inte alla. Jag tycker division 3 (division 1 norra, VSK:s serie, reds. anm.) är bedrövligt. Det är inte underhållande ens att titta på.

När frågorna istället kommer att handla om hans relation till klubben ändrar han ton:

– Idag är det inte mer än att jag får årskortet. Och det tycker jag är lite konstigt. I andra klubbar där uppmärksammas de som har gjort in i helvete mycket för klubben.

Jag var ju en sådan jävla skithög egentligen som körde över folk mer eller mindre för att få resultat

Han har en egen teori om varför VSK-relationen är som den är i dag:

– Jag var ju en sådan jävla skithög egentligen som körde över folk mer eller mindre för att få resultat. Jag var anställd för att få resultat. Och jag brydde mig inte om något annat. Jag gick min väg stenhårt. Du vet väl vad jag var för typ? Det var många jag bad fara åt helvete.

Kan du ångra saker du gjort eller sagt så här i efterhand?

– Nej, det kan jag inte. Det är mycket loppor som hoppat ur den här käften. Jag har säkert sårat folk. Men det har bara runnit av mig.

Hur kommer det sig?

– Jag är en rak jävel. Och jag står för det jag har sagt.

– Men idag när jag är lite äldre har det funnits de jag känt, ”honom skulle jag inte vilja möta på gatan”. Men då har jag mött honom och då har det varit bortblåst. Senast det hände var i veckan. En på ungdomssidan jag bad käpprätt att fara åt helvete.

Bland VSK:s supportrar har kärleken till Liston alltid varit stark. Något han fortfarande märker av.

– Oja! När jag är ute och handlar hör jag överallt: ”Tjena kungen!” Om jag går på stan så skriker de från andra sidan gatan: ”Kungen!". Liston fortsätter:

– När folk stannar mig ute är det bara positivt. Bonjävlarna, som jag kallar de som inte tycker om mig, de kommer ändå inte fram och snackar.

Tänker du något på hur du vill bli ihågkommen?

– (lång tystnad) Nej, det gör jag inte. Eftersom jag har lite vaj på hjärtat så jag har sagt till Elisabeth att när jag dör och om jag är kvar i Västerås då får du riva ner löpsedeln och klistra in i mina böcker. Och det har hon lovat.

Saknar du fotbollen?

– Nej, det gör jag inte. Men jag ser alla landskamper på plats på Friends. Och då sätter jag på mig kostym och slips. Det är fest för mig.

Varför saknar du inte fotbollen?

– För att det tog kraft. Jag levde med tränarbiten dygnet runt. När vi satt i bussen på vägen hem från en bortamatch kunde någon säga: ”Är du inte glad? Vi vann ju”. ”Ja, men vi har ju match på söndag igen”. Varje morgon vaknade jag tidigt och tänkte: ”Vad var det jag missade igår?”. Jag var 110-procent fokuserad.

– Jag har ju tre söner. Men hur fan de blev till det undrar jag… När hade jag tid med det?

Har du aldrig njutit?

– Jo, när en serie tagit slut och vi har lyckats. Då har jag njutit av bara helvete. Jag kom ihåg när vi gick upp i allsvenskan med VSK andra gången, då satt jag i bastun i fyra timmar.

Samtalet går återigen in på VSK. Listons magkänsla säger att de återigen får svårt att nå superettan.

Nye tränaren Tor-Arne Fredheim har han ingen åsikt om.

– Han har jag bara träffat på ”gubbdagis”.

Gubbdagis?

– Vi är några gubbar som käkar lunch och sitter och ljuger varje torsdag på Rocklunda. Där har jag morsat på honom (Tor-Arne). Jag har sagt till honom ”bry dig inte om nå svenska cupen eller nåt annat. Satsa stenhårt på att gå upp i superettan”. Men så visar det sig att de har många spelare skadade redan i det här skedet. "Liston" går igång: - Hur fan tränar man då? Jag gick runt på 16-17 spelare när jag gick upp i allsvenskan två gånger.

Det var jävligt bra att han lämnade. Som tränare måste man vara som en av dem på plan. Han stod ju och hängde bara

Tror du att han är rätt man för VSK?

– Det får vi se. Men Johan Mjällby stod ju bara så här (Liston sätter armarna i kors). Det var jävligt bra att han lämnade. Som tränare måste man vara som en av dem på plan. Men han stod ju och hängde bara.

I år är det 50 år sedan Liston blev tränare. Division 3-klubben Ljusdals IF erbjöd honom att bli spelande tränare efter en längre skadeperiod i AIK 1968.

– Det här med tränarjobb kittlade mig av bara helsike. Och betalningen var bra. Jag körde upp dem till division 2 (nuvarande superettan) på en gång. Där kom vi trea. Hade vi vunnit hade vi gått upp i allsvenskan. Tänka dig AIK mot Ljusdal på Råsunda, berättar han och ler.

När han får frågan om vad han är mest nöjd med under sin karriär svarar han dock kort och gott uppflyttningarna till allsvenskan med VSK. Mest missnöjd med visar sig vara en betydligt svårare fråga.

– Jag tyckte att jag fick ut allt jag kunde överallt.

Du har ju åkt ur några gånger?

– Ja, för fan! Jag har åkt upp på läktaren många gånger...

….jag tänkte mer på åkt ur serier. Nån av de gångerna du känner att du kunde gjort något annorlunda?

– Nej...

– Det låter ju banalt. Precis som att man är någon riktig världsmästare. Men när det gäller allsvenskan och åka ur, det är inget att skämmas för. Pengarna fanns inte för att skaffa riktigt bra spelare.

Idag sitter jag och funderar över att tatuera in AIK-märket på ena armen

En sak grämer han sig dock över.

– Att jag inte har fått träna AIK. När jag var i Gefle på 80-talet var det jävligt nära. Lennart Johansson ville att jag skulle komma ner. Men så blev det inte. Det hade varit pricken över i:et, säger han och slänger ur sig det mest oväntade under hela intervjun:

– Idag sitter jag och funderar över att tatuera in AIK-märket på ena armen. Jag har varit ner till en "tatu" här i stan och snackat. De skulle ha 3 000. Och pengar fattas inte i det här huset.

Tjänade du mycket pengar under din tid som tränare?

– Jävligt mycket pengar. Utlandsäventyren mest. Enorma pengar.

Var fick du mest?

– Cypern. Där hade jag nästan 150 000 svart i månaden.

Vad har du gjort för alla pengar?

– Jag har rest mycket. Men bara i november. Ledigt på sommaren har jag aldrig haft. Vi ska göra en resa nu i höst. Kust till kust, Från New York och över på andra sidan. Dyrt skit men fan det är kul, säger "Liston".

Har du fått några tränarerbjudanden efter 2004?

– HJK Helsingfors. Lite efter jag slutade. Det kan jag ångra än i dag att jag inte tog det. Men det var mycket för Elisabet. Då tänkte jag till lite socialt faktiskt. För första gången.

Du sa tidigare att du inte ångrade något.

– (lång tystnad) Ja, det var bra sagt. Men inte ångrar jag något så där djupt, mer ”vafan gjorde jag så för?”

FAKTA

Lennart "Liston" Söderberg

Född: 7 juli 1941 (76 år)

Familj: Frun Elisabet och tre söner

Bor: Nyinflyttad i tre rum och kök på Viksäng

Klubbar som aktiv: Råsunda (1948-50), AIK (1950-61, 62-68, 1970), GIF Sundsvall (1961), Ljusdals IF (1968-70), Ulriksdals SK (1972)

Klubbar som tränare: Ljusdals IF (1968-69), Ulriksdals SK (1971-72), Gefle IF (1972-74, 87-88), Västerås SK (1975-1980, 1984, 1994-97, 2003-04) IFK Eskilstuna (1981-82, 1998), Odd Grenland, Norge (1983-84), Vasalunds IF (1985-86) Ikast, Danmark (1989-92), Anorthosis Famagusta, Cypern (1993), Syrianska FC (1994), IFK Malmö (1997), Köpings FF (2001).

Meriter som spelare: 85 allsvenska matcher för AIK som högerback. 1 A-landskamp (1965 mot Brasilien)

Meriter som tränare: Tog VSK från division 3 till allsvenskan på tre år 1975-1977. Tar återigen upp klubben i allsvenskan 1996. Har även räddat kvar VSK i division 1 vid två tillfällen, 1984 och 1994.