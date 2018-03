Sverige förlorade mot Chile – inhopparen avgjorde i slutminuterna

De två första målen i mötet mellan Sverige och Chile kom i mitten av den första halvleken.

I den 22:a minuten fick Chile en hörna. Bollen nickskarvades fram till Arturo Vidal som med en halvvolley vacker pricksköt 0–1 i krysset.

Sverige svarade omgående.

Minuten senare anföll hemmalaget genom Emil Forsberg. Mittfältaren väggspelade med Ola Toivonen och hittade sedan Sebastian Larsson.

Larsson skarvade bollen vidare till Toivonen som från en fri position i straffområdet satte dit 1–1.

Kort därpå hade Chile ytterligare en boll i nät – men det målet dömdes bort för offside.

Matchen såg länge ut att sluta oavgjort innan Chiles inhoppare Marcos Bolados klev fram.

I den 90:e minuten avgjorde han matchen och Chile vann med uddamålet inför ett stort bortafölje som imponerade på läktarplats.

Sverige ställde en stark startelva på benen och gjorde sitt första byte först med drygt tio minuter kvar då både Sebastian Larsson och Emil Forsberg (som såg ut att ha skadekänningar) byttes ut till förmån för Oscar Hiljemark och Ken Sema.

I 81:a minuten lämnade sedan Mikael Lustig plats åt Johan Larsson.

På tisdag spelar Sverige landslagssamlingens andra landskamp då Rumänien väntar på bortaplan.

Sverige–Chile 1–2 (1–1)

Mål: 0–1 (22) Arturo Vidal, 1–1 (23) Ola Toivonen, 1–2 (90) Marcos Bolados.

Domare: Anthony Taylor.

Publik: 48 134.

Så spelade Sverige: Kristoffer Nordfeldt – Mikael Lustig (ut 81), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Martin Olsson – Viktor Claesson, Sebastian Larsson (ut 78), Gustav Svensson, Emil Forsberg (ut 79) – Marcus Berg, Ola Toivonen.

Avbytare: Oscar Hiljemark (in 78), Ken Sema (in 79), Johan Larsson (in 81).

