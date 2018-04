Zlatan efter sanslösa debuten i LA Galaxy: "Jag gav dem Zlatan"

I går gjorde Zlatan Ibrahimovic debut i det nya klubben LA Galaxy. Han fick starta på bänken och såg på när hans lag låg under med 0-3.

med 20 minuter kvar av matchen fick han hoppa in för att försöka rädda laget från en förlust.

Och som han gjorde det.

Efter bara sju minuter på planen fick han en drömträff och drog till med ett skott från 40 meter som seglade över målvakten. Det betydde 3-3.

Det var inte slut där. För i den 92:a minuten var det dags igen. Ibrahimovic nådde fram först på ett inlägg, dock misstänkt offside-position och nickade in 4-3.

– Om man ser tillbaka på alla klubbar jag har kommit till har jag gjort mål i min debut. Jag sa att jag skulle göra mål i dag också. Jag väntade bara på att få komma in. När man ligger under med 3-0 pumpar adrenalinet för man vill bara komma in och hjälpa laget. Fansen krävde något och jag gav dem Zlatan, säger han enligt Sportbladet.