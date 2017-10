Här är Sportens livesatsning under veckan

LIVE-TV

Onsdag 18 oktober:

► Hockeyettan, herrar: Här får in livesänt eftersnack med intervjuer och analyser från Gulsvarts möte med bottenlaget Forshaga. Klicka här för att komma till sändningen.

LIVERAPPORTER

Onsdag 18 oktober:

► Hockeyettan, herrar: VIK Hockey–Forshaga, 19.00. Sporten på plats och textrapporterar minut för minut i mötet mellan VIK och Forshaga. Klicka här för att komma till rapporteringen.

Torsdag 19 oktober:

► SSL, damer: Västerås Rönnby–Täby, 19.00. Rönnby tar emot tabellfyran Täby och Sporten är på plats och ger er liverapportering från mötet i Bombardier Arena. Klicka här för att komma till liverapporten.

Söndag 22 oktober:

► Norrettan, herrar: VSK Fotboll–Enskede, 16.00. Sporten på plats och liverapporterar matchen mellan Grönvitt och Enskede på Solid Park Arena minut för minut . Klicka här för att komma till rapporteringen.

► Hockeyettan, herrar: Grums–VIK Hockey, 16.00. Sporten textrapporterar minut för minut från matchen mellan Grums och VIK. Klicka här för att komma till liverapporteringen.

Notera: Fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova i dagsläget.

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.