VIK-talangen uttagen till landslagsturnering i Ryssland

Magnus Hävelid, huvudcoach för Sveriges Team 16, är den som har tagit ut den trupp som ska få matchas mot Finland, Ryssland och Tjeckien.

Turneringen spelas i Veliky Novgorod, Ryssland mellan den nionde och elfte februari.

Hela truppen:

Målvakter: Hugo Alnefelt, AIK, William Josbrandt, Luleå HF.

Backar: Albert Lyckåsen, Bålsta HC, Alexander Popovic, MODO Hockey, Alexander Lundqvist, Leksands IF, Victor Söderström, Brynäs IF, Tobias Björnfot, Djurgårdens IF, Emil Malysjev, HV71, Ludvig Hedström, Djurgårdens IF.

Forwards: Lucas Feuk, Södertälje SK, Arvid Costmar, Linköping HC, Noel Gunler, Luleå HF, Simon Holmström, HV71, Lucas Raymond, Frölunda HC, Joel Wahlgren, Kramfors-Alliansen, Oscar Bjerselius, Djurgårdens IF, William Persson, Skellefteå AIK, Max Wahlgren, Kramfors-Alliansen, Eric Juhlin, VIK Västerås HK, Albin Grewe, Djurgårdens IF, Simon Andersson, MODO Hockey, Albin Sundsvik, SDE HF.