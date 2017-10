Här avslöjar The Mauler sina största rädslor: "Då skulle jag känna rädsla"

Alexander "The Mauler" Gustafsson är lugnet själv när han går upp i MMA-buren. Men det finns saker som skrämmer 30-åringen. I en helt ny filmserie kommer han att ställas inför saker han känner rädsla inför.

Det är MMA-stjärnans nya samarbetspartner, Mobilebet, som ligger bakom serien där Alexander kliver ur sin komforzon och testar nya gränser. Fansen och följarna har också chansen att komma med förslag till utmaningar för "The Mauler".

– Jag hoppas att de utmanar mig i det värsta. Jag är redo, I dare you to challenge me, säger Alexander Gustafsson i ett pressmeddelande från Mobilebet.

LÄS ÄVEN: Här startade The Maulers resa mot toppen – första tränaren berättar: "Vi såg chansen att rädda honom"

Men vad är det egentligen som skrämmer "Alex" och ger honom sina störsat kickar? Inför filmserien avslöjar Arbogasonen att dansen skrämmer honom mest.

– En kick för mig är adrenalin, nervositet, rädsla. Den största kicken är att vinna en fight, det går inte att slå. Men att hålla föredrag på en scen, eller ännu värre dansa – då skulle jag känna rädsla, säger han i sammapressmeddande.

Alexander avslöjar även inför serien att han här om dagen mötte en björn ute i naturen – något som inte skrämde honom.

– Jag var ute i skogen på ett älgpass, plötsligt fick jag syn på en björn. Jag tänkte ”det här händer inte!” Det finns jägare som jagat i 45 år och aldrig sett en björn. Det var rätt häftigt, berättar han.

De som följt Alexanders resa från att han var barn vet att han är en person som hela sitt liv sökt efter kickar. Bland annat retade han upp tjurarna hemma på gården i Medåker som liten. Under större delarna av tonåren hamnade han också iofta i slagsmål. Men viktiga vuxengestalter som hans mormor fanns alltid vid hans sida.

LÄS GRIPANDE HISTORIEN OM MORMOR HÄR: Mormor vägrade släppa taget om Alex – nu stöttar hon honom på plats i Globen: "Backar honom alltid"

Nu får Alexander Gustafsson prova sina gränser på nytt och långt utanför sin komfortzon.