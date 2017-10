Personlig tränare från Västerås nominerad till pris på fitnessgala

Det är fjärde årets som Patrick Rapp har nominerats till titeln Årets PT.

– Jag är otroligt glad och tacksam för att jag får jobba med personlig träning som jag brinner för och tycker att jag är duktig på. Att mina klienter ger just mig förtroendet att hjälpa dem i sin resa mot att bli mer hälsosamma, bli av med smärta eller att bli bättre på sin idrott betyder väldigt mycket. Nomineringen som Årets PT visar att mina klienter uppskattar mitt arbete vilket gör det hela ännu roligare, säger Patrick Rapp i ett pressmeddelande.

Just nu pågår en omröstning via nätet där man kan rösta på Patrick Rapp eller någon av de andra 50-talet personliga tränare som har nominerats. Omröstningen sker via Fitnessfestivalens sida på Facebook och pågår till den 15 november.

Vinnarna av årets guldhjärtan, som även delas ut i kategorierna årets klubb/gym, gruppträningsinstruktör och årets social media influencer, årets förebild och årets box -kommer att presenteras under Fitnessfestivalen på Berns i Stockholm den 2 december.