Så blev drömmen om guld sann för Daniela – höll nerverna i styr under brottnings-SM: ”Som jag har slitit för det här”

I fjol föll hon i finalen mot OS-medaljören Sofia Mattsson i 55-kiloklassen. I viktklassen under, 53 kilo, fick hon i år sitt efterlängtade senior-guld.

Glädjen var stor när 22-åringen vände 8–11 till seger med bara 43 sekunder kvar av finalmatchen mot Angelica Zettervall.

– Jag var i toppform och inte orolig över att det skulle kunna gå. Samtidigt är det inte roligt att ligga under, medger Lundström.

På hennes väg till final besegrade hon både Ida Näslund och Amanda Engman i överlägsen stil.

Den smått otroliga finalmatchen hade sedan allt och lite därtill.

– Redan efter 30 sekunder låg Daniela under med 0–6. Vi visste att Angelica Zettervall är duktig på dyka ner och rulla sina motståndare. 40 minuter före matchen tränade jag henne på de sakerna. Ändå blev hon rullad två gånger efter bara 30 sekunder, berättar tränare Patrik Magnusson.

Daniela Lundström gav aldrig upp.

– Hon krigade sig tillbaka och tog in avståndet till 6–6. Efter 4.23 minuter fick Angelica tag på hennes ben igen och gick ifrån på nytt till 11–6. Då trodde jag inte att det var sant. Daniela kom dock tillbaka igen, men låg under med 8–11 med 43 sekunder kvar. Då samlade hon ihop sig och fick in två tvåor till ledning 12–11. Med sekunder kvar skrek jag bara till henne att backa. Det var en makalös final, säger Magnusson.

Arboga AK-tränaren har under sin karriär bland annat coachat Sofias Mattsson till OS-medalj och glädjetårar. Glädjen var nästintill lika stor och känslosam efter Daniela Lundströms magiska finalmatch.

– När matchen var slut släppte jag allt och ville bara springa fram till Patrik och krama honom. Jag ville bara vara vid hans sida, säger 22-åringen.

Vad betyder Patrik Magnusson för dig i din satsning?

– Det är skönt att ha honom vid min sida. Han kan mycket och har trott på mig hela tiden. Han har visat att han vill träna mig och hjälpa mig framåt. Det betyder jättemycket.

Landslagstränaren Patrik Magnusson är imponerad över sin adepts utveckling.

– Jag ser en jätteutveckling på henne. Det är få brottare som är så på som hon är och vill så mycket. Ibland har nerverna spökat för henne, men under det här mästerskapet lyckades hon ha koll på nerverna, säger Magnusson.

Huvudpersonen själv tackar sin tränare för henne utveckling främst på det mentala planet.

– Jag har brottats mycket med mina nerver på tävlingar. Patrik har sagt till mig att jag ska släppa det och bara ha kul. Det är det som har tagit mig hit, avslöjar Arboga AK:s guldtjej.

Efter guldet i lördags åkte hon direkt hem till familjen i Östervåla för att fira sitt guld.

– Men nu ska jag tillbaka till Arboga och köra hårt med träningen igen, säger Lundström

Nästa uppdrag blir med landslaget när Klippan Lady Open avgörs vid den skånska västkusten.