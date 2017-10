Träningsjätte i Västerås nominerat till pris som Årets gym

Av nästan 700 nomineringar från hela landet har en jury valt ut 22 klubbar och gym som tävlar om priset årets guldhjärta 2017. En av de klubbar som är nominerade är alltså World class arena som ligger i punkts galleria i Västerås.

Just nu pågår en omröstning via nätet där de 22 gymmen ska bli fem finalister. Omröstningen sker via Fitnessfestivalens sida på Facebook och pågår till den 15 november.

Läs även: World Class Arena satsar en miljon – bland Europas största träningsanläggningar

Vinnarna av årets guldhjärtan, som även delas ut i kategorierna årets gruppträningsinstruktör, årets PT och årets social media influencer -kommer att presenteras under Fitnessfestivalen på Berns i Stockholm den 2 december.