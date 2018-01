Veckans live-sport: Följ VIK:s fortsatta jakt på serieledning i allettan

Live-rapporter

Lördag 27 januari

16.00: Borlänge - VIK Hockey, allettan, ishockey. VIK har tre raka segrar i allettan norra och börjar helgens bortaturné med en tuff bortamatch mot serietrean Borlänge som i sin tur har hela fyra raka trepoängare. Liverapporteringen startar 15.55.

Söndag 28 januari

16.00: Östersund - VIK Hockey, allettan, ishockey. Jakten på förstaplatsen i allettan fortsätter för gulsvart. I helgens andra match väntar bottenlaget Östersund. Sporten finns på plats och liverapporterar från 15.55.

Detta är ett preliminärt schema. Ytterligare liverapporter och tv-sändningar kan tillkomma. Håll utkik på vlt.se.

