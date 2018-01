I Heby, Sala, Västerås och Hallstahammar spår Forecas meteorolog Ian Engblom att väglaget kan bli särskilt besvärligt under dagen.

Det kommer att vara minusgrader vid vägytan norr om Mälaren och lär fortsätta vara väldigt halt om ingen åtgärds sätts in, spår Engblom.

Till kvällen ser det ut att bli ännu halare till följd av frost. Under natten drar lokala snöfall in, som väntas övergå i regn under onsdagen.