Det svängde i matchen i SHE mellan Boden IF och VästeråsIrsta i Boden Arena. Bortalaget VästeråsIrsta hade ledningen i halvtid, med 16-15, men efter pausen vände Boden IF matchen och vann till slut med 26-24.

Det här betyder att Boden IF nu ligger på nionde plats i tabellen, och VästeråsIrsta är kvar på sjätte plats.

I nästa match möter VästeråsIrsta Lugi hemma på onsdag 22 mars 19.00.