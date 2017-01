Donald Trump ifrågasätter Rysslands inblandning i hackning: "Jag har information ingen annan har"

Under nyårsafton uttalade sig den kommande amerikanska presidenten Donald Trump om den misstänkta hackningen av amerikanska politikers e-postkonton under presidentvalet. Trump varnade för att dra förhastade slutsatser om att skylla på Ryssland, berättade amerikanska medier under söndagen.

– Jag har information ingen annan har om hackningen, så ingen ska vara säker och dra förhastade slutsatser, berättade Trump.

Trump har länge ifrågasatt Rysslands inblandning i valresultatet och har pekat på att China, eller en ensam hackare skulle kunna vara inblandade.

– Man ska inte anklaga någon om man inte vet. Jag vet mycket om hackning och det är väldigt svårt att bevisa.

På frågan om vad det var för information han har sa Trump att han skulle avslöja detta under onsdag eller torsdag.