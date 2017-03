Hittade bomb från andra världskriget – 8 000 evakueras i Düsseldorf

Det var byggnadsarbetare som gjorde fyndet; en brittisk 500-pundsbomb från andra världskriget. Den är lika hög som en fullvuxen man, är en meter i diameter och innehåller nästan 250 kilo (500 brittiska pund) sprängämnen.

Enligt bombexperter som undersökt det här exemplaret och som citeras i tyska källor är är bombens tändrör "relativt farligt". En säkerhetszon på en kilometers radie har upprättats.

8 000 boende har med början tidig morgon evakuerats, motorvägar och järnvägar som passerar området har stängts av. Tillfarten till flygplatsen försvåras med långa omvägar som följd.

Experterna kommer under dagen att försöka desarmera bomben på plats. Går inte det ska man försöka spränga den under kontrollerade former.

Düsseldorf drabbades hårt av de allierades bombräder under andra världskriget. Staden ingick exempelvis i en fem månader lång bombkampanj "Slaget om Ruhr" under våren-sommaren 1943.

De allierade skickade enorma resurser till det för tyskarna livsviktiga området med mycket tung och krigsnödvändig industri.

Exempelvis skickades över 700 brittiska bombplan en natt i maj 1943 till Düsseldorf, vart och ett med en bomblast om flera ton vardera. Åtskilliga av dem kom inte tillbaka utan blev offer för tyska nattjaktplan eller tyskt luftvärn.

De flesta av bomberna som fälldes exploderade, några procent blev så kallade "blindgångare" och blev liggande i marken, ofta djupt ner, kanske i kratrar som vållats av andra exploderande bomber. Och därmed oupptäckta vid senare uppröjningar.

Över tio blindgångare från världskrigen upptäcks i genomsnitt varje dag i Tyskland, de flesta bomber som fällts av flygplan, så tyska myndigheter har en väl utbyggd planering för att hantera evakuering under liknande omständigheter.