VästeråsIrsta lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Boden IF

Boden IF hade ledningen i halvtid med 12-9 borta mot VästeråsIrsta i SHE i handboll. Men i andra halvlek kom VästeråsIrsta mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 22-22.

Det var VästeråsIrstas fjärde match i rad utan seger.

VästeråsIrstas mål gjordes av Kristin Ullén 5, Hannah Grytegård 4, Matilda Forsberg 4, Ellenor Nilsson Åström 3, Viktoria Högström Unell 2, Victoria Otrander, Ellen Göthlin, Miriam Sandberg Salach och Sara Frejd, Boden IF:s av Paulina Masna 6, Mariana Lopes 5, Emmy Nordmark 5, Laurine Daquin 4 och Ekaterina Lubyanaya 2.

Det här betyder att VästeråsIrsta är kvar på åttonde plats, och Boden IF stannar på elfte plats, i tabellen.

I nästa omgång har VästeråsIrsta Sävehof borta i Partille Arena, söndag 21 januari 15.00.