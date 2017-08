Det är fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing som står bakom undersökningen.

Enligt deras siffror ska vi svenskar ha köpt totalt 99 067 stycken begagnade bilar under juli månad.

Vart väljer vi då att köpa våra nya begagnade bilar? Jo, 44 695 har vi köpt via bilhandeln, 51 125 via privatmarknaden och 3 247 via företag.